"Már érződött, hogy van egy feszültség..." Puskás-Dallos Peti beismerte: majdnem véget ért

Közel tizenegy éve megkerülhetetlen színfoltja a hazai zenei életnek a The Biebers, amelynek frontembere, Puskás-Dallos Peti nagy változáson ment keresztül az elmúlt évtizedben. Azonban nemcsak ő, de a formáció is változott, testvére már nem tagja a zenekarnak.

Kis híján feloszlott Puskás-Dallos Peti zenekara.

Tíz évet zenéltünk együtt, együtt alapítottuk a Biebers-t, rengeteg fantasztikus, közös élményünk volt. Ő a zenélés mellett elindult egy más irányba: szoftver, programozás, amit nagyon szeret csinálni. Azt érezte, hogy már nem tud megújulni zenészként, elvesztette a motivációját. Amikor elveszted az alkotótársadat, akkor nehézségekbe ütközöl. Nem kapsz egy pumpát, hogy gyerünk, csináld! Egyébként a családi kötődésben jót tett ez nekünk, mert már érződött, hogy van egy feszültség a Biebers miatt (a munkában) kettőnk között

– árulta el a Hazai Slágerben az énekes, akinek formációjában más változás is történt.

A zenekarban is történt változás, a stábban is, már lassan tizenegy éve zenélünk együtt. Korábban azt éreztem sokszor, hogy nyomom neki, de azt láttam, hogy mást nem úgy vidít fel vagy boldogít ez a projekt. Így elkezdett teher lenni számomra. Most már lassan két éve, hogy azt éreztem, két lehetőség van: megszűnik a zenekar vagy valami nagy változás következik. Végül a második mellett döntöttem. Annyira sok szuper élményem van a zenekarral, annyira sok olyan visszajelzés, ami miatt nem szabad, hogy csak úgy megszűnjön. Remek zenészek vannak benne, akikért felelősséget vállaltam, nem szabad szélnek eresztenem őket. Úgy érzem, hogy jól döntöttem, mert kaptam egy új lendületet, mint dalszerző, mint frontember. Azt láttam a zenekaron is, hogy az új tagokkal, új zeneszerző-társakkal az egész zenekar új lendületet kapott

– árulta el a Hazai Slágerben Puskás-Dallos Peti.

A teljes beszélgetést itt lehet megtekinteni: