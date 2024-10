Közös fotóval jelentették be Puskás-Dallos Bogiék: vége

Kétség sem fér hozzá, hogy Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti az ország egyik legkedveltebb házaspárja, amióta pedig megszületett kisfiuk, Ábel még az egyik legcukibb család is.

Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Peti közösen jelentette be a búcsút Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Ez persze érthető is, hiszen az énekeseknek külön-külön is hatalmas a rajongótábora, amióta pedig Peti hétvégente ismét elkápráztatja a nézőket a tehetségével a Sztárban Sztár All Stars műsorában csak még több elismerőre tettek szert.

Az is köztudott, hogy a sztárpár között nemcsak otthon működik tökéletesen a kémia, hanem a munkában is, hiszen számos közös fellépésük volt, ráadásul nem is olyan rég egy különleges közös projektbe is belevágtak. Szeptember elején ugyanis a Volt öt évünk című darabban debütáltak a Karinthy Színház színpadán, amely eredetileg nagy sikerű Broadway zenés előadás.

Most azonban úgy látszik, hogy egyelőre itt a vége Bogiék közös munkájának, de még közel sem végleg.

Köszönjük az elmúlt két estét. Legközelebb november 23. 24-én találkozhatunk. #volt5évünk

– írta Puskás-Dallos Bogi az Instagram-oldalán megosztott fotóhoz, megnyugtatva a rajongóikat, hogy még lesz lehetőségük közösen látni Petivel a színpadon.