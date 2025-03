Janza Kata Ábel Anita vendége volt az Egy ritmusban című podcastben, ahol egy igen érdekes és fontos téma került terítékre, mégpedig a párkapcsolaton belüli elhidegülés, ami bizony már a válóokok között is szerepel.

Janza Kata sírva vált el Pintér Tenyától (Fotó: Kovács Dávid / BORS)

Az 52 éves színésznő igazán kivételes helyzetben van, ugyanis híresen jóban van az összes volt párjával, így karácsony környékén még az a sokak számára elképzelhetetlen helyzet is előfordulhat, hogy a volt szerelmesek párjaikkal ott ülnek békésen Janza Kata kanapéján.

Janza Kata elsírta magát a bíróságon

Az köztudott, hogy a színésznő első férje a Nemzeti Lovas Színház mostani igazgatója, Pintér Tibor Tenya volt, akitől Janza Kata lánya, Janka is született. A színésznő egy rendőrbálon ismerkedett meg a nyeregbe termett Tenyával, mindketten szinte gyerekek voltak, amikor váratlanul, de mindent elsöprően egymásba szerettek. Bár a nagy szerelemnek válás lett a vége, Janza Kata egy percig sem bánja a frigyet, hiszen a mai napig úgy tekint lánya édesapjára, mint egy jó testvérre.

„Nagyon fiatalon kerültem össze Janka édesapjával, Pintér Tibi Tenyával. Nagyon őszintén bevallom, hogy mind a ketten tudtuk: ez egy lutri. Mi megismerkedtünk Decemberben egy rendőrbálon, és januárban már terhes voltam a Jankával. Nagyon kétesélyes dolog volt, mégis úgy döntöttük, hogy természetesen adunk ennek egy esélyt, és nagyon szerettük volna. Mi sírtunk a bíróságon, ahol kérdezték, hogy mégis mit csinálnak. És mondtuk, hogy hát megadjuk egymásnak az esélyt, hogy valahogy boldoguljon majd a másik”

– mesélte el őszintén Janza Kata a Palikék világa by Manna műsorában.

Janzának következő férjétől is született egy gyermeke, a most 17 éves Samu, ám végül az a frigy hivatalosan nem végződött válással, de Kata már régóta nem él együtt a kisfia édesapjával. Mindketten továbbléptek, a színésznő pedig nagyon büszke arra, hogy ennyire jóban van mindkét férfivel, akik egykor fontos szerepet töltöttek be az életében.