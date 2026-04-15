Pintér Tibor édesanyja súlyos balesetet szenvedett

Hatalmas erejű családi szeretet segíti a gyógyulásban Pintér Tibor imádott édesanyját. A 87 éves Ili néni, aki korát meghazudtoló szellemi frissességnek örvend, nemrégiben egy szerencsétlen esés következtében combnyaktörést szenvedett. A baleset miatt a húsvéti ünnepeket is a Szent Margit Kórház falai között kellett töltenie, de a Nemzeti Lovas Színház igazgatója egy percre sem hagyja magára az anyukáját.

Pintér Tibor édesanyja kórházban van (Fotó: hot! magazin)

Pintér Tibor édesanyja combnyaktörést szenvedett

Pintér Tibor őszintén mesélt a Borsnak a baleset körülményeiről.

Elesett és combnyaktörése lett. Sajnos ez a töréstípus az időseknél gyakori, ők már gyengébben járnak. Sokszor elcsúsznak, és pillanatok alatt megvan a baj

– fogalmazott Tibor, aki jól tudja, édesanyja sérülése súlyos, de boldogan adta hírül, a felépülése jó úton halad. „Hála Istennek viszonylag gyorsan gyógyul” – tette hozzá reménykedve.

„Minden nap rohanok hozzá”

A munka és a színházi teendők mellett Tibor minden követ megmozgat, hogy édesanyja mellett legyen a Szent Margit Kórházban.

Amikor csak tehetem, már rohanok is hozzá, minden nap. Mindig megörvendeztetem valamivel, sokat beszélgetünk, és adok neki erőt meg hitet abban, hogy nemsokára felépül

– mondta el Tibor.

„A versek tartják életben”

Pintér Tibor meghatottan mesélt arról, hogy édesanyja még a kórházi ágyon is lenyűgözi a környezetét: a vitalitása töretlen, és fejből tud közel száz verset, amivel folyamatosan pallérozza az elméjét. „Nem ingatlanok vagy pénz, hanem az a szellemi tőke és kultúra, amit a szüleimtől kaptam” – nyilatkozta a színész, hozzátéve, hogy édesanyja korábban a Bakony Művek főnépművelője volt.

Pintér Tibor apjától és édesanyjától sok mindent tanult (Fotó: Mediaworks)

A valódi örökség és a függetlenség

Pintér Tibor kiemelte, hogy édesanyjától és édesapjától kapott szellemi tőke az, amire a karrierjét is alapozta: az édesanyjától kapott tartás vezeti őt a szakmában is. „Fontos számomra, hogy mindaz, amit felépítettem, abból a szemléletből táplálkozik, amit otthonról hoztam: a kitartás, a szorgalom és a szakmai alázat alapértékek számomra. Hiszem, hogy ezek nélkül nem is lenne lehetséges önerőből, külső segítség nélkül fenntartani egy ekkora színházat.”