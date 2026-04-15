Pintér Tibor édesanyja súlyos balesetet szenvedett

Hatalmas erejű családi szeretet segíti a gyógyulásban Pintér Tibor imádott édesanyját. A 87 éves Ili néni, aki korát meghazudtoló szellemi frissességnek örvend, nemrégiben egy szerencsétlen esés következtében combnyaktörést szenvedett. A baleset miatt a húsvéti ünnepeket is a Szent Margit Kórház falai között kellett töltenie, de a Nemzeti Lovas Színház igazgatója egy percre sem hagyja magára az anyukáját.
Pintér Tibor őszintén mesélt a Borsnak a baleset körülményeiről.
Elesett és combnyaktörése lett. Sajnos ez a töréstípus az időseknél gyakori, ők már gyengébben járnak. Sokszor elcsúsznak, és pillanatok alatt megvan a baj
– fogalmazott Tibor, aki jól tudja, édesanyja sérülése súlyos, de boldogan adta hírül, a felépülése jó úton halad. „Hála Istennek viszonylag gyorsan gyógyul” – tette hozzá reménykedve.
A munka és a színházi teendők mellett Tibor minden követ megmozgat, hogy édesanyja mellett legyen a Szent Margit Kórházban.
Amikor csak tehetem, már rohanok is hozzá, minden nap. Mindig megörvendeztetem valamivel, sokat beszélgetünk, és adok neki erőt meg hitet abban, hogy nemsokára felépül
– mondta el Tibor.
Pintér Tibor meghatottan mesélt arról, hogy édesanyja még a kórházi ágyon is lenyűgözi a környezetét: a vitalitása töretlen, és fejből tud közel száz verset, amivel folyamatosan pallérozza az elméjét. „Nem ingatlanok vagy pénz, hanem az a szellemi tőke és kultúra, amit a szüleimtől kaptam” – nyilatkozta a színész, hozzátéve, hogy édesanyja korábban a Bakony Művek főnépművelője volt.
Pintér Tibor kiemelte, hogy édesanyjától és édesapjától kapott szellemi tőke az, amire a karrierjét is alapozta: az édesanyjától kapott tartás vezeti őt a szakmában is. „Fontos számomra, hogy mindaz, amit felépítettem, abból a szemléletből táplálkozik, amit otthonról hoztam: a kitartás, a szorgalom és a szakmai alázat alapértékek számomra. Hiszem, hogy ezek nélkül nem is lenne lehetséges önerőből, külső segítség nélkül fenntartani egy ekkora színházat.”
A legfrissebb hírek szerint az orvosok optimisták: ha minden a tervek szerint alakul, körülbelül egy hét múlva kiengedhetik a 87 éves asszonyt, aki alig várja, hogy újra a megszokott, szeretett közegében lehessen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.