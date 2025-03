A Budapest Music Centerben ma, március 26-án rendezték meg a Televíziós Újságírók Díjának gáláját, ahol most rekordszámú, 16 kategóriában osztottak ki elismeréseket. Az esemény megható pillanatokkal kezdődött, a résztvevők Békés Itala, Bényi Ildikó, Boros Lajos, Feledy Péter, Hadas Kriszta, Harkányi Endre, Havasi János, Jakab Csaba és Návai Anikó emléke előtt tisztelegtek. Még az est házigazdája, Gundel-Takács Gábor is elérzékenyült.

Fotó: Szabolcs László

Az újságírók által díjazott sztárok és műsorok között idén is erős volt a verseny, szembe került Korda György és Hajós András is, akinek nézeteltérésétől volt hangos a sajtó az elmúlt hetekben. De végül minden kategóriában csak egy győztes távozhatott díjjal, mutatjuk kik voltak ezek.

Ahogy eddig is, úgy most is díjat kapott a legjobb nagyszabású showműsor, vetélkedő, reality, talkshow, szórakoztató-ismeretterjesztő műsor, illetve a legjobb női- és férfi műsorvezető, mellékszereplő, színész és színésznő, valamint sorozat. Ráadásul idén először a legjobb egzotikus reality, illetve női és férfi zsűritag kategóriával bővült a lista, valamint egy életműdíj is kiosztásra került.

Korda György és Hajós András is a jelöltek között volt

Fotó: Szabolcs László

De persze az este legfontosabb szereplői a jelöltek, illetve közülük is a győztesek voltak.

A teljes listát folyamatosan frissítjük:

Nagyszabású showműsor:

Dancing with the Stars (TV2)

X-Faktor (RTL)

Sztárban sztár All Stars (TV2)

Vetélkedő:

A Géniusz (ATV)

Az ugrás (RTL)

Legyen Ön is milliomos! (TV2)

Reality:

Az Árulók (RTL)

Kincsvadászok (TV2)

Cápák között (RTL)

Egzotikus reality:

A Kísértés (TV2)

Ázsia Expressz (TV2)

Fort Boyard – Az erőd (RTL)

Talkshow:

A nagy dilemma (ATV)

Adom a napom (VIASAT3)

Útközben elmeséled – Csavargások Svábyval (VIASAT3)

Szórakoztató-ismeretterjesztő műsor

Dr. S.O.S. – Vészhelyzet a vadonban (Spektrum)

Made In Gyetván Csabával (Discovery)

Minek ment oda (Spektrum)

Női zsűritag

Liptai Claudia (Sztárban sztár All Stars)

Rúzsa Magdi (Megasztár)

Tóth Andi (X-Faktor)

Férfi zsűritag

Hajós András (Sztárban sztár All Stars)

Korda György (Csináljuk a fesztivált!)