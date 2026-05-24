„Akkor így működött ez” – Ez mentette meg a bűnözéstől a budapesti éjszaka császárát: Ogli G az apjának köszönhet mindent?

A hazai hip-hop szcéna egyik legmeghatározóbb és legellentmondásosabb alakja kétségkívül Oglizán András azaz Ogli G. A keményvonalas, egykori börtönviselt előadó most nosztalgikus hangulatban idézte fel a múltját a Borsnak adott interjúsorozatának utolsó részében. Ebből a különleges beszélgetésből végre kiderül, hogyan vált a budapesti éjszaka hírhedt figurája az ország egyik legismertebb zenei ikonjává!

Ogli G édesapja miatt szerette meg a zenét (Fotó: Ogli G aka BigBoy)

Ogli G gyermekkori titka: Mindent az édesapjának köszönhet

A kemény külső mögött egy érző szív rejlik: családi kötelékek és zenei emlékek láttak napvilágot Ogli G nyilatkozatában. A rapper életében a dallamok már a kezdetektől fogva központi szerepet játszottak, amit egy hozzá rendkívül közel álló személynek köszönhet.

Hozzám mindig is nagyon közel állt a zene és a hangulat, amit közvetít. Ezt talán édesapámtól örököltem. Ő volt ilyen nagy zene mániás, aki mindig elsőnek szerezte meg a lemezeket. Jártunk ilyen speciális lemez boltokba, még akkor így működött ez a történet, aztán később a kazetta is divat lett, és hát mindig beszereztük a legjobb, low-budget verziók helyett a legújabb zenéket. Akkor alakult ki az elég sokrétű zenei ízlésem, amit a mai napig is ápolok, visszamenőleg egészen a 80-as évek elejéig.

Az akkori budapesti hangulat, a bakelitek és a recsegő kazetták világa egy életre meghatározta a későbbi előadó személyiségét. Ez a nosztalgikus alapozás indította el azon az úton, ami végül a hírnév felé terelte.

Az MTV bűvölete

A kilencvenes években a külföldi csatornák megjelenése teljesen felforgatta a hazai fiatalok életét. A tengerentúli ütemek és a látványos videoklipek világa azonnal beszippantotta az ifjú tehetséget.

Nagyon szeretem a régi zenéket is, egész széles a palettám, hisz a jó zene az minden stílusban jó zene. Tényleg nagyon szeretem őket, imádom a videoklipeket is. Volt ez az MTV ugye, ami nagyon kedves volt a szívemnek, különösen a rapműsor része. Az szerdánként és szombatonként volt emlékszem. Aztán később mindennapossá vált, na az volt nálam a kedvenc, mindig ott ültem. Össze volt kapcsolva a tévé és a hifitorony, és mindig amikor leadták az adásokat, felvettem az aktuális slágerlistákat, meg a legjobb zenéket. Innen informálódtam.

Ez a megszállottság és a folyamatos informálódás tette lehetővé, hogy a legfrissebb amerikai trendek azonnal beépüljenek a gondolkodásmódjába. A magnókazettákra rögzített adások adták meg a végső löketet a saját dalok elkészítéséhez.