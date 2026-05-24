Totális megsemmisítés! Durván megalázták a kamerák előtt Németh Vinit: „Téged max kutyába lehetne berakni”

A mindig nagyszájú és magabiztos Németh Vini körül amúgy is folyamatosan áll a bál, de most egy egészen szürreális dráma kellős közepén találta magát. Miközben a rapper két ismert exbarátnője, a dögös Zsigmond Angi és a bombázó Ádám Sofi a múltat elfeledve szoros barátságot kötöttek, addig a háttérben más nők indítottak frontális támadást. Egy friss TikTok-randikihívásban ugyanis az exek barátnői ragadták magukhoz a mikrofont, és valami elképesztő megszégyenítést rendeztek a zenész kárára. A csajok nem finomkodtak, kamerák előtt mentek neki a tévésztárnak, és olyan kíméletlen beszólásokat vágtak a fejéhez, amitől még a sokat látott rajongóknak is leesett az álla.

Az Ázsia Expressz Németh Vinijét szétszedik a nők, de nem jó értelemben (Fotó: Németh Vini Instagram)

Durván elszabadultak az indulatok: kutyába vették Németh Vini férfiasságát

Nem semmi, ami mostanában a zenész magánélete körül zajlik, hiszen az, hogy a korábbi exei hirtelen legjobb barátnők lettek, már önmagában is feladta a leckét a sztárnak. De a java csak ezután jött, amikor a semmiből felbukkantak az exek barátnői, és egy laza TikTok-videó sorozatból pillanatok alatt brutális bosszúhadjáratot kovácsoltak. Úgy tűnik, a lányok nagyon bepöccentek az Ázsia Expressz sztárjára, mert olyan stílusban osztották ki, amit biztosan nem tesz ki a kirakatba. A felvételen az első lány konkrétan megsemmisítette a rappert, amikor flegmán a kamerába mondta a véleményét.

Nem támadok, mert állatokat tudod nem bántok. Mondjuk téged max kutyába lehetne berakni, bár nem tudom ki nyúlna hozzád, de valaki biztos

– hangzott el a videóban, ami után azonnal záporozni kezdtek a kommentek. A fiatal lány láthatóan nagyon élvezte a helyzetet, és egyáltalán nem érdekelte, hogy mekkora lavinát indít el ezzel.

Sokkoló meglepetés: még egy rágókát is kapott a rapper

Ha a verbális pofon nem lett volna elég, a dráma még magasabb fokozatra kapcsolt. A kihívásban szereplő második lány ugyanis egy egészen megalázó és gúnyos ajándékkal készült, amit büszkén mutogatott a nézőknek.

Hoztam neked valamit... egy kutya játékot, legyen mivel játszanod

– lökte oda a lány a nyilvános kivégzést. A TikTok-közösség azonnal felbolydult a meghökkentő felvétel láttán. Sokan úgy gondolják, hogy ez a fajta stílus már rendkívül sértő és övön aluli csapás volt a zenésznek, míg mások szerint a lányok csak kimondták azt, amit mindenki gondol.