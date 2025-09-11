Zsigmond Angi és Ádám Sofi rejtélyes közös exe nem hagyja magát, csúnyán beszólt a lányoknak

Egy egyszerű TikTok-videóval indult el a lavina: Ádám Sofi és Zsigmond Angi közös posztja után a követők rögtön találgatni kezdtek. Németh Vini beszólása azonban mindent vitt – azóta mindenki erről a szerelmi háromszögről beszél.

Zsigmond Angi exe csúnyán beszólt az influenszernek (Fotó: Zsigmond Angi)

Zsigmond Angi nem hagyja magát

Egy ártatlannak tűnő videó mostanra az egyik legtöbbet emlegetett sztorivá vált a magyar TikTokon. Ádám Sofi énekesnő és Zsigmond Angi közös posztjukban mosolyogva fogtak kezet, a felirat pedig így szólt: „POV: van egy közös exetek”. Ez elég volt ahhoz, hogy a kommentelők azonnal találgatni kezdjenek, vajon kiről lehet szó.

A hozzászólások közt persze rögtön felbukkant a humor is:

Micsoda hármas, nem is tudtam, hogy így ismeritek egymást

– írta valaki, más pedig csak ennyit jegyzett meg: „Jesszus micsoda trió”. A helyzet azonban akkor lett igazán pikáns, amikor megjelent egy ismerős név: Vini maga kommentelt a poszt alá. Először egy rövid, sokatmondó üzenetet írt: „Szerelmek”.

Ezt nem hagyta szó nélkül Angi sem, aki szépen odaszúrt: „Szép, hogy itt is építed a nézettséged”. Vini válasza pedig mindenkinél kiverte a biztosítékot:

Csak büszke vagyok a trófeáimra.

A kommentháború pillanatok alatt kitört a poszt alatt, a követők pedig végképp biztosra vették, hogy a titokzatos közös ex személye nem is annyira titok. Ugyanis Sofi és Vini nemrég jelentették be a Borsnak, hogy szakítottak az Ázsia Expressz forgatása után, tehát ők valóban exszerelmesek. Azt eddig nem tudtuk, hogy Angival is kapcsolatban éltek, de valószínűleg nem ok nélkül nevezte őket szerelmeknek...

Ez a kis online pengeváltás tökéletes példája annak, miért szeretik annyira az emberek a „közös ex” sztorikat: van bennük izgalom, odamondogatás és persze egy kis dráma.

Magyar celeb szerelmi háromszögek

Nemazalány neve is felbukkant egy szerelmi háromszögben (Fotó: Bors)

Nem ez az első szerelmi háromszög, ami lázban tartja a közönséget. A valóságshow-k egyre merészebb világában több hasonló eset is előfordult már: VV Cedes, VV Barna és Nemazalány, azaz Halastyák Fanni története is ilyen volt. Barna nagy nőcsábász hírében állt mindig is, de amikor közel került Cedeshez, úgy tűnt, hogy talán lehiggadt. Ám a kapcsolat gyorsan zátonyra futott, és utána gyorsan Nemazalány mellett vigasztalódott a reality-celeb. De nem Barna az egyedüli közös pont Fanni és Merci életében, hanem Szlépka Armand is...