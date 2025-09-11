Zsigmond Angi és Ádám Sofi rejtélyes közös exe nem hagyja magát, csúnyán beszólt a lányoknak

Egy egyszerű TikTok-videóval indult el a lavina: Ádám Sofi és Zsigmond Angi közös posztja után a követők rögtön találgatni kezdtek. Németh Vini beszólása azonban mindent vitt – azóta mindenki erről a szerelmi háromszögről beszél.
Egy ártatlannak tűnő videó mostanra az egyik legtöbbet emlegetett sztorivá vált a magyar TikTokon. Ádám Sofi énekesnő és Zsigmond Angi közös posztjukban mosolyogva fogtak kezet, a felirat pedig így szólt: „POV: van egy közös exetek”. Ez elég volt ahhoz, hogy a kommentelők azonnal találgatni kezdjenek, vajon kiről lehet szó.
A hozzászólások közt persze rögtön felbukkant a humor is:
Micsoda hármas, nem is tudtam, hogy így ismeritek egymást
– írta valaki, más pedig csak ennyit jegyzett meg: „Jesszus micsoda trió”. A helyzet azonban akkor lett igazán pikáns, amikor megjelent egy ismerős név: Vini maga kommentelt a poszt alá. Először egy rövid, sokatmondó üzenetet írt: „Szerelmek”.
Ezt nem hagyta szó nélkül Angi sem, aki szépen odaszúrt: „Szép, hogy itt is építed a nézettséged”. Vini válasza pedig mindenkinél kiverte a biztosítékot:
Csak büszke vagyok a trófeáimra.
A kommentháború pillanatok alatt kitört a poszt alatt, a követők pedig végképp biztosra vették, hogy a titokzatos közös ex személye nem is annyira titok. Ugyanis Sofi és Vini nemrég jelentették be a Borsnak, hogy szakítottak az Ázsia Expressz forgatása után, tehát ők valóban exszerelmesek. Azt eddig nem tudtuk, hogy Angival is kapcsolatban éltek, de valószínűleg nem ok nélkül nevezte őket szerelmeknek...
Ez a kis online pengeváltás tökéletes példája annak, miért szeretik annyira az emberek a „közös ex” sztorikat: van bennük izgalom, odamondogatás és persze egy kis dráma.
Nem ez az első szerelmi háromszög, ami lázban tartja a közönséget. A valóságshow-k egyre merészebb világában több hasonló eset is előfordult már: VV Cedes, VV Barna és Nemazalány, azaz Halastyák Fanni története is ilyen volt. Barna nagy nőcsábász hírében állt mindig is, de amikor közel került Cedeshez, úgy tűnt, hogy talán lehiggadt. Ám a kapcsolat gyorsan zátonyra futott, és utána gyorsan Nemazalány mellett vigasztalódott a reality-celeb. De nem Barna az egyedüli közös pont Fanni és Merci életében, hanem Szlépka Armand is...
Legalább ekkora port kavart Nemazalány, Opitz Barbi és Serleg Albert szerelmi szála is. Barbi és Albert viharos kapcsolatát hónapokon át követhettük nyomon: szakítás, kibékülés, újabb botrány, újabb összeborulás. Aztán jött a fordulat: Albert közel került Nemazalányhoz. Ez robbanásszerű vitát váltott ki: Barbi rajongói kiálltak kedvencük mellett, mások viszont tapsoltak az új románcnak. Egy biztos: mindenki erről beszélt.
És ha kicsit kitekintünk a nemzetközi sztárvilágba, ott is bőven akad példa. Elég csak Selena Gomez és Hailey Bieber évek óta tartó rivalizálására gondolni, amelynek középpontjában Justin Bieber áll, vagy a Bella Hadid – The Weeknd – Selena Gomez háromszögére, amely hónapokig uralta a címlapokat világszerte. És maradva Bieber exeinél, Kendall Jenner is randizgatott vele, az ő legjobb barátnője pedig jelenleg Mrs. Bieber.
A közös ex-sztorikban minden benne van, amit a közönség keres: egy kis titok, némi féltékenység, rengeteg humor, és persze az a fajta dráma, ami miatt úgy érezzük, mintha egy valóságshow-t néznénk. És bár Angi és Vini csak néhány sort váltottak egymással, a követők mostanra másról sem tudnak beszélni, mint a szerelmi történetükről.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.