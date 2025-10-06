„Nálad jobb pasikat rendelek a Temuról” – az Ázsia Expressz után Sofi őszintén vallott szakításáról

Az Tv2 Ázsia Expressz sztárja, Nemazalány Sofi, valódi nevén Ádám Szófia ismét nagy dobásra készül: az Instagramon megosztott egy rövid részletet közelgő szólódalából, ami egyértelműen jelzi, hogy új korszak kezdődik az életében. A provokatív sor – „nálad jobb pasikat rendelek a Temuról” – máris tarol a rajongók körében, a teljes klip pedig a napokban érkezik. Bors viszont addig sem bírt várni, és megkérdeztük Sofit, hogyan van mostanában, mi történt vele az Ázsia Expressz óta, és honnan meríti az erőt ehhez a kreatív időszakhoz.

Az Ázsia Expressz szereplők közül Sofi és exe, Németh Vini hamar búcsúzott a versenyből Fotó: David Bodnar

Ázsia Expressz Sofi: „Ez egy mocskos szakma” – betegség és küzdelmek a háttérben

Sofi sosem titkolta, hogy élete nem csak csillogásból áll. Többször mesélt arról, hogy régóta küzd különböző betegségekkel.

Már 12 éves korom óta szenvedek ekcémával. Orvosról orvosra jártam, Magyarországon és külföldön is. Van, amikor enyhébb, van, amikor lobbanékonyabb. Ételallergiák, diéták, a stressz… minden közrejátszik. És valljuk be: ebben a szakmában nem olyan könnyű nem stresszelni. Számomra ez egy mocskos szakma, mert sokszor az emberek a hátad mögött beszélnek ki

– meséli őszintén.

A bizalom kérdése is érzékenyen érinti: „Nagyon naiv vagyok, hamar megbízok másokban, és persze volt, aki ezzel visszaélt. Most viszont úgy döntöttem, hogy kizárom azokat az embereket, akik nem adnak jót az életemhez. Az utóbbi hónapokban új baráti köröm lett, például Angiékkal, akikkel nagyon megtaláltuk egymást. Most érzem először, hogy tényleg jó úton haladok.”

Az Ázsia Expressz TV2 kalandreality műsorának izgalmas szereplője volt Nemazalány Sofi és Vini (Fotó: TV2)

Testkép, női betegségek és önelfogadás

Az Ázsia Expressz után egy másik nehézséggel is meg kellett küzdenie: egy hormonális betegség miatt felszaladtak rá a kilók. Sokan persze azonnal a súlya miatt kezdtek találgatni. Szofi azonban kendőzetlenül beszél erről:

Volt egy hormonháztartás-felborulás, amit most próbálok rendbe rakni. Ettől jött a hirtelen hízás is. De őszintén? Nem érdekelnek a rosszindulatú kommentek. Szeretem magam így is, úgy is. Most tudatosan követek egy diétát, és hobbiból bokszolni is szeretnék. Ha valaki hátulról megtámadna, legalább tudjak egy jó jobbost adni.

– mondja nevetve.