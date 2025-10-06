„Nálad jobb pasikat rendelek a Temuról” – az Ázsia Expressz után Sofi őszintén vallott szakításáról

Az Tv2 Ázsia Expressz sztárja, Nemazalány Sofi, valódi nevén Ádám Szófia ismét nagy dobásra készül: az Instagramon megosztott egy rövid részletet közelgő szólódalából, ami egyértelműen jelzi, hogy új korszak kezdődik az életében. A provokatív sor – „nálad jobb pasikat rendelek a Temuról” – máris tarol a rajongók körében, a teljes klip pedig a napokban érkezik. Bors viszont addig sem bírt várni, és megkérdeztük Sofit, hogyan van mostanában, mi történt vele az Ázsia Expressz óta, és honnan meríti az erőt ehhez a kreatív időszakhoz.
Sofi sosem titkolta, hogy élete nem csak csillogásból áll. Többször mesélt arról, hogy régóta küzd különböző betegségekkel.
Már 12 éves korom óta szenvedek ekcémával. Orvosról orvosra jártam, Magyarországon és külföldön is. Van, amikor enyhébb, van, amikor lobbanékonyabb. Ételallergiák, diéták, a stressz… minden közrejátszik. És valljuk be: ebben a szakmában nem olyan könnyű nem stresszelni. Számomra ez egy mocskos szakma, mert sokszor az emberek a hátad mögött beszélnek ki
– meséli őszintén.
A bizalom kérdése is érzékenyen érinti: „Nagyon naiv vagyok, hamar megbízok másokban, és persze volt, aki ezzel visszaélt. Most viszont úgy döntöttem, hogy kizárom azokat az embereket, akik nem adnak jót az életemhez. Az utóbbi hónapokban új baráti köröm lett, például Angiékkal, akikkel nagyon megtaláltuk egymást. Most érzem először, hogy tényleg jó úton haladok.”
Az Ázsia Expressz után egy másik nehézséggel is meg kellett küzdenie: egy hormonális betegség miatt felszaladtak rá a kilók. Sokan persze azonnal a súlya miatt kezdtek találgatni. Szofi azonban kendőzetlenül beszél erről:
Volt egy hormonháztartás-felborulás, amit most próbálok rendbe rakni. Ettől jött a hirtelen hízás is. De őszintén? Nem érdekelnek a rosszindulatú kommentek. Szeretem magam így is, úgy is. Most tudatosan követek egy diétát, és hobbiból bokszolni is szeretnék. Ha valaki hátulról megtámadna, legalább tudjak egy jó jobbost adni.
– mondja nevetve.
Ázsiából hazatérve szakított a párjával, de a sebek már begyógyultak. „Szépen váltunk el, minden jót kívánok neki. Most viszont magamra és a karrieremre fókuszálok. Ha jönnie kell valakinek, majd jön. De most minden energiámat a zenére fordítom.”
És hogy mit hoz a jövő? Nemcsak a közelgő szólódalát hallhatjuk hamarosan, hanem közös projekteket is: „A Fannival készülünk egy közös kis albumra, új csatornán, mert kiléptünk a régi kiadóból. Ez egy teljes újrakezdés. Emellett Angival és Fannival is jön egy közös rapdal. Nagyon izgalmas időszak ez nekünk.”
Az Instagramon megosztott dalrészlet alapján egyértelmű: Szofi keményebben, bátrabban, őszintébben szólal meg, mint valaha.
Elegem van abból, hogy férfiak nőket tárgyiasítva rappelnek. Most mi, csajok is megmutatjuk, hogy nincs szükségünk senkire ahhoz, hogy erősek legyünk.
Úgy tűnik, Szofi tényleg sugárzik.
Nehézségek, betegségek, szakítás ide vagy oda: most egy új, kreatív fázisban van, tele energiával és lendülettel. A rajongók pedig már számolják a napokat a klippremierjéig.
