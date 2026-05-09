Forgalomkorlátozás: motorost gázolt egy autós

Összeütközött egy személykocsi és egy motorkerékpár az 52-es főút 35-ös kilométerénél. A Fülöpszállás szélén történt balesethez a szabadszállási önkormányzati tűzoltók vonultak, áramtalanítottak. A főút érintett szakaszán forgalomkorlátozás van érvényben - írja a Katasztrófavédelem.

Garázs gyulladt ki Vácdukán

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs Vácdukán, a Kossuth Lajos utcában. A lángok elérték a szomszédos lakóház tetőszerkezetét is. Az épületből kivittek egy gázpalackot is. Az esethez váci, gödöllői és aszódi hivatásos, valamint nagymarosi és kismarosi önkéntes tűzoltókat riasztottak. A nagyjából huszonöt négyzetméteres garázst, illetve a családi ház tetőszerkezetét a rajok négy vízsugárral oltják, a tüzet már körülhatárolták.





