„Nagyon tetszem magamnak” – Nagy Bogi őrjítő formában van: fürdőruhában járja majd az utcákat

Nagy Bogi nevét egy ország ismerhette meg a televíziós tehetségkutatók világában, azóta pedig a szemünk előtt cseperedett érett nővé. Az énekesnő mindig is híres volt közvetlenségéről és érzelmes dalairól, ám a magánéletét és a belső vívódásait ritkán tárta a nyilvánosság elé. Mostani vallomása egy új fejezetet nyit az életében, ahol a magabiztosság és az önelfogadás játssza a főszerepet. A beszélgetés során kitért arra is, hogyan kezeli a közösségi médiában érkező kéretlen kritikákat és a ruhaválasztásait érő támadásokat.

Nagy Bogi nem érti a negatív kritikusokat

A fiatal sztár elmondása szerint sokszor kap megjegyzéseket az öltözködése miatt, különösen akkor, ha a stílusa merészebb a megszokottnál. Bogi azonban rámutatott, hogy a választásai mögött nem magamutogatás, hanem egyszerű kényelem és önazonosság áll.

Nyáron, amikor 30-40 fokok vannak én simán kiállok egy fürdőruha felsőben, és az embereket ez is nagyon megbotránkoztatja, hogy így minek kell kidobni a testedet

– mesélte a Lelkizünk podcastben, rávilágítva arra a kettős mércére, amivel a hírességeknek nap mint nap szembesülniük kell. Az énekesnő hangsúlyozta, hogy az öltözködése nem egy üzenet a külvilágnak, hanem egy belső állapot tükröződése. Számára a divat és a megjelenés a szabadságot jelenti, és azt a fejlődési folyamatot, amin az elmúlt időszakban keresztülment.

Amúgy nem azért dobom ki, én jól érzem benne magam, szerintem tök jól néz ki. Én most hatalmas változásban vagyok, és nagyon követem ezt a go with the flow vonalat, és egyszerűen úgy voltam vele, hogy miért is ne?

– tette hozzá mosolyogva.

Vége az önbizalomhiánynak: a tükörkép már nem ellenség

Sokáig tartott az út, amíg Bogi eljutott odáig, hogy ne a hibákat keresse magán. A podcast során elárulta, hogy a változás nem egy tudatos, görcsös akarás eredménye volt, hanem egyszerűen így alakult az élete. A fogyása és a sportos életmódja pedig csak még inkább rásegített arra, hogy büszke legyen az elért eredményeire.

Szóval nem volt mögötte ilyen nagy lelki dolog. Megláttam magam a tükörben, amúgy most ezt lekopogom, remélem ez így marad, de bomba formában vagyok, én most fogytam négy kilót, és nagyon tetszem magamnak

– vallotta be őszintén Bogi.