"Vártam, hogy szétszedjenek" – Nagy Bogi nem fél a gyűlölködőktől! Így húz hasznot belőlük

A mai világban, ahol a népszerűség mérőszáma gyakran a követők száma, a hírességek mindent megtesznek, hogy elkerüljék a botrányokat. Vagy mégsem? Nagy Bogi, a fiatal generáció egyik legmeghatározóbb énekesnője nemrégiben egy egészen meghökkentő és őszinte gondolatmenettel állt elő: szerinte a negatív reklám is reklám, sőt, a Reddit „savazása” néha többet ér egy fizetett hirdetésnél.

Nagy Bogi Instagramon gyakran azért rak ki storykat, hogy aztán növelje a követői bázisát (Fotó: Instagram)

Nagy Bogi Redditen sűrűn megfordul

Hogyan vált a fiatal énekesnő a platform „csendes megfigyelőjévé”?

Hater-marketing, a leggonoszabb kommentek hozzák a legtöbb követőt

Miért sajnálja Bogi, ha törlik a róla szóló kritikus posztokat?

Nagy Bogi: „Közszereplő vagy, bírnod kell!”

Bogi az interjúban rávilágított egy régi, berögzült társadalmi elvárásra, amellyel szinte minden hírességnek meg kell küzdenie. Sokan úgy gondolják, hogy aki a nyilvánosság előtt éli az életét, annak kötelessége zokszó nélkül tűrni a legdurvább bántásokat is. Az énekesnő szerint azonban ez nem ilyen egyszerű.

Ugyanolyan emberek azok, akik így közszereplőként élnek, és tudod, ilyenkor bedobják ezt a mondatot, hogy de közszereplő vagy, neked ezt tűrnöd kell. Dehogy kell tűrnöm! Nagyon sok mindent kell tűrni így is. Tartsuk már tiszteletben a másik határait közszereplőként

– kezdte mesélni a Sláger FM-en Bogi és bár elfogadja, hogy sok mindent el kell viselniük, úgy érzi, a határok tiszteletben tartása a közszereplőkkel szemben is alapvető kellene, hogy legyen. Ők is ugyanúgy emberek, érzelmekkel, és bár a bőrük az évek alatt megvastagodott, a tisztelet hiánya még mindig fájó pont a szakmában.

Csendes megfigyelő a Reddit sűrűjében

Míg sok sztár messziről elkerüli a pletykaoldalakat és a fórumokat, Bogi bevallotta: ő bizony aktív használója a Redditnek. Nem kommentel, nem vitatkozik, hanem „csendes megfigyelőként” követi, mit írnak róla és kollégáiról. Ez a fajta tudatosság ritka; ahelyett, hogy struccpolitikát folytatna, inkább beleáll a helyzetbe és kíváncsian várja, mikor kerül ki róla egy-egy újabb poszt.

(Fotó: Nagy Zoltan / Hot magazin!/ Archív)

A negatív posztok különös hatása

Ami azonban igazán izgalmas Bogi elméletében, az a „kontraproduktív gyűlölet” jelensége. Elmondása szerint többször előfordult már, hogy kikerült a Redditre, ahol a kommentelők elkezdték őt darabokra szedni. Ahelyett azonban, hogy ez megtörte volna a karrierjét, valami egészen más történt: a botrány vagy a savazás hatására tömegesen kezdték el bekövetni az emberek az Instagramon és más felületeken.

Vártam, hogy szétszedjenek, mert ez egy ilyen kontraproduktív dolog. Szétszednek, de közben rengetegen bekövetnek. Úgy voltam vele, hogy tegyetek ki, mondom, jöjjenek a követők!

– mesélte nevetve Bogi, aki szerint a gyűlölködők akaratlanul is reklámozzák őt. Éppen ezért, amikor egy-egy durvább posztot a moderátorok töröltek, Bogi szinte csalódott volt. Szerinte ugyanis, ha már elkezdték „savazni”, legalább hagyták volna kint, hogy a hírverés hozza magával az újabb rajongókat.