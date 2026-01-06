Beszédes képet osztott meg BSW Matyi: Több van köztük Nagy Bogival, mint szakmai kapcsolat?

Kifejezetten árulkodó Instagram-sztorira figyeltek fel Nagy Bogi és BSW Matyi rajongói, amely után elszabadultak a találgatások a közösségi médiában. A közös fotó első ránézésre akár egy ártatlan baráti pillanat is lehetne, de a Reddit felhasználói szerint Nagy Bogi nem véletlenül szakított a férjével a közelmúltban. Ráadásul az, ahogyan az énekesnő Matyira néz a képen, az magáért beszél.

Nagy Bogi itt még boldogan pózolt a férjével (Fotó: Bors)

Nagy Bogi szakítása harmadik félhez köthető?

BSW Matyi sokatmondó Instagram-sztorijában ezt írta az ominózus kép mellé: „Bogi előzenekarként az arénában? Vagy már uncsi lenne?” A kérdés látszólag a zenéről szólt, a kommentelők viszont gyorsan érezték, hogy ennél többről lehet szó. Különösen annak fényében, hogy Nagy Bogi és férje, Marci esetében a rajongók kiszúrták: már egyikük sem hordja a gyűrűt, eltűntek a közös posztok, és minden jel arra mutat, hogy a Dubajba költözés és egyéb tényezők véget vetettek az ígéretes kapcsolatuknak.

Nagy Bogi BSW Matyival láthatóan jól érezte magát (Fotó: Instagram)

A rajongók szerint egyértelmű a helyzet

A Redditen szinte azonnal beindult az összeboronálás, és a történet hamar túlnőtt Bogin. Egy kommentelő így fogalmazott: „Nem bírom ezt a feszültséget már”, miközben mások már azt találgatták, ki lesz Matyinál a befutó. Egy hozzászóló konkrétan rá is kérdezett: „De most akkor ki lesz Matyinál a befutó?? Bogcatubca vagy Jamina??” A feszültséget tovább fokozta, hogy többen Jamina és ByeAlex friss szakítását is szóbahozták, mivel BSW Matyi neve ott is felmerült, mint váló ok. Egy biztos, az örök szingli rapper valamit nagyon tudhat, mert rendre felbukkan a magukra maradt lányok mellett oltalmazóként.

BSW Matyi felolvasztotta a jégszívű lányt?

Mindezek fényében a kérdés már nem az, hogy lesz-e egy újabb közös zenei projekt, hanem az, hogy az a bizonyos Instagram-sztori véletlenül lett-e ennyire beszédes. A nézések, a közelség és az időzítés sokak szerint túlontúl árulkodó ahhoz, hogy pusztán szakmai kapcsolatként legyen. Amíg azonban egyik fél sem reagál hivatalosan, addig maradnak a képkockáról képkockára elemzett sztorik és a kommentmezőkben tovább élő kérdés: valóban összejöttek-e, vagy csak a a rajongók látnak bele többet, mint ami valójában...