"Állandóan b*szogatják egymást" – Molnár Anikónak elege lett! Végleg abbahagyta

A korábbi Nagy Ő sokszor kiemelte, hogy mennyire szereti az állatokat. Saját lakásában is, elmondása szerint 25 állattal él együtt. Ez még egy állatszerető embernél is kiveri a biztosítékot, de Anikó már hozzászokott a sok kiskedvenchez. Talán ezek után nem is annyira meglepő, hogy Molnár Anikó korábban 17 évig volt állatvédő.

Molnár Anikó Nagy Ő-ben való szereplése meghozta neki a hírnevet (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikó besokallt az emberek miatt

17 évig voltam önkéntes állatvédő, de néhány évvel ezelőtt abbahagytam. Nem az állatok miatt és nem a fáradtság és a nehéz szituációk miatt, meg azért sem mert nem bírta a lelkem, egyébként nem bírta, de nem ez volt az ok. Hanem a többi állatvédő és ez nagyon furcsa, mert ott ember embernek farkasa, állandóan b*szogatják egymást és nekem ebből lett elegem. Nem voltam kíváncsi, hogy ezt önreklám miatt csinálják vagy mi ezzel a terv és nekem ez a hozzáállás nem jött be

– mondta videójában az OnlyFans-modell.

Annak ellenére, hogy már nem önkénteskedik Anikó az állatvédelemben, ez nem jelenti, hogy nem szeretné a kisállatokat.

Molnár Anikó édesanyja mellet kevés időt tud foglalkozni magával, ám ezt egyáltalán nem bánja (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikó a mai napig nem hagyott fel az állatvédelemmel

Az állatok iránti szeretet nem változott, így még most is minden erejével azon van, hogy otthoni kedvencei nyugodt környezetben tudjanak élni. Ezért mindent meg is tesz és szerencsére az utóbbi esetben is sikerrel járt.

Kiraktam tegnap egy posztot, hogy keresem egy kandúr cicának a gazdiját, hogy legyen kedves ivartalanítsa ki, mert folyamatosan ott van nálam. Gondolom a többi cicával szeretne barátkozni. Na persze egyből betalált egy állatvédő, hogy vigyem el és ivartalanítsam én ki. Szerintem ez a gazdájának a dolga, de az a lényeg, hogy felhívott a gazdi és pénteken megy golyótlanításra a cica. Szóval ilyen módon még benne vagyok az állatvédelemben, mert segítek, ahol csak tudok

– jegyezte meg a korábbi Nagy Ő.

A csinos modell állatai mellett találta meg a boldogságot és a nyugalmat és könnyen kijelenthető, hogy legnagyobb szerelmei lettek macskái és kutyái.