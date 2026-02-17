Molnár Anikó végre elárulta: ennyit keresett az első OnlyFans-fotókkal

Sokak számára sikertörténet, másoknak esélytelen kiugrási lehetőség az OnlyFans. Molnár Anikó azon sztárok közé tartozik, akik nyíltan felvállalják, hogy a korhatáros oldalból élnek. A kérdés csak az: milyen jól?

Molnár Anikónak bejött az OnlyFans

Fotó: Szabolcs László / hot!magazin

Noha sok külföldi oldal OnlyFans-sikertörténetekkel van tele, modellekkel, akik egyik pillanatról a másikra dollármilliókat kaszáltak, sokkal többen vannak azok, akik ugyan belevágnak a korhatáros tartalmak készítésébe, de aztán csalódottan veszik tudomásul, hogy annyit sem keresnek vele, hogy a fotózások költségét fedezzék. Mindezt azért érdemes tudni, mert amikor Anikó belevágott, bizony neki sem volt borítékolva a siker: nem tudhatta, ki hogy reagál majd. Sőt, mint felfedte: nem is igazán tudta, mi az az OnlyFans.

Egy fotós barátja egy éven keresztül győzködte. Ekkoriban alig keresett valamit, pedig sminktetoválóként 8-10 órákat dolgozott. A közüzemi számlákra is alig volt pénze, így hát belevágott. A Story magazinnak fedte fel: igen erős kezdést produkált. az első hat fotó, no meg a bemutatkozó szöveg feltöltését követően máris keresett 5000 dollárt, azaz bő másfél millió forintot!

Egy luxusautó árát ajánlották Molnár Anikónak egyetlen estéért

Az egykori nagy Ő korábban a hot! magazinnak árulta el: bizony volt, aki 20 milliót is adott volna érte.

"Volt egy férfi, aki hónapokig azzal ostromolt, hogy velem akar vacsorázni, és ezért hajlandó fizetni nekem 20 millió forintot" - árulta el. Anikó arról is beszámolt: ha minden hódolójának igent mondott volna, bizony az egész világot bejárhatta volna már.