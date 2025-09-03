Molnár Anikó eddig nem merte megtenni: „Most értem meg arra”

Korábban már a Nagy Duettben is megmutatta énektudását Molnár Anikó, aki akkor a második fordulóig jutott, ám most újra megvillantotta hangját és a reakciók is arra utalnak, hogy nem kicsit fejlődött a közszereplő tudása.
„Amikor megnyitottam a klubomat, akkor Pál Feri megkeresett, hogy ő karaokéval is foglalkozik és ha karaokézni szeretnék, akkor tudjak róla, hogy ő csinál ilyen esteket. Így vettük fel a kapcsolatot, utána pedig rám írt, hogy van egy stúdiója és ha van ambícióm, akkor szívesen lát engem” – mesélte Anikó, aki azt is elmondta, hogy ebben a korban az ilyen ajánlatokra nem mond nemet, mivel szeretné minél több dologban kipróbálni magát.
„Amikor kijöttem a stúdióból, akkor úgy éreztem, mintha a Marsról jöttem volna éppen meg” – számolt be Molnár Anikó az első stúdiófelvételes élményéről és hozzátette, hogy magabiztosabbnak kell lennie éneklés közben, mivel a tehetsége megvan hozzá.
„Nincsenek olyan ambícióim, hogy haknizni járjak, mivel most lettem 50 éves most értem meg arra, hogy az embernek olyan dolgokat kell csinálnia, amiket szeret” – emelte ki a korábbi Nagy Ő és véleménye szerint most már csak hobbi szinten lehet neki ezt csinálni, mivel az idő nagyon gyorsan telik.
„50 évesen már azt mondom, hogy semmit nem szabad olyan véresen komolyan venni, még 20 évesen építed az életed, ennyi idősen már nem. Már nem erről szól a történet” – így vélekedik Molnár Anikó a helyzetéről, de megemlíti azt is, hogy ha úgy érzi, akkor komolyabban is veheti ezt a karrierjét.
Molnár Anikó elmondása szerint valószínű, hogy lesznek még hasonló felvételek a közeljövőben, de addig fogja csinálni, amíg jól érzi magát abban a környezetben. Az Onlyfans modell tehát pozitívan éli meg az új kihívásokat és csak a saját boldogságára koncentrál.
