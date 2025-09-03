Molnár Anikó eddig nem merte megtenni: „Most értem meg arra”

Korábban már a Nagy Duettben is megmutatta énektudását Molnár Anikó, aki akkor a második fordulóig jutott, ám most újra megvillantotta hangját és a reakciók is arra utalnak, hogy nem kicsit fejlődött a közszereplő tudása.

Molnár Anikó Nagy Duettben lévő szereplése után ismét mikrofont ragadott (Fotó: TV2)

„Amikor megnyitottam a klubomat, akkor Pál Feri megkeresett, hogy ő karaokéval is foglalkozik és ha karaokézni szeretnék, akkor tudjak róla, hogy ő csinál ilyen esteket. Így vettük fel a kapcsolatot, utána pedig rám írt, hogy van egy stúdiója és ha van ambícióm, akkor szívesen lát engem” – mesélte Anikó, aki azt is elmondta, hogy ebben a korban az ilyen ajánlatokra nem mond nemet, mivel szeretné minél több dologban kipróbálni magát.

Molnár Anikó Onlyfans után egy másik világba került

„Amikor kijöttem a stúdióból, akkor úgy éreztem, mintha a Marsról jöttem volna éppen meg” – számolt be Molnár Anikó az első stúdiófelvételes élményéről és hozzátette, hogy magabiztosabbnak kell lennie éneklés közben, mivel a tehetsége megvan hozzá.

Molnár Anikó fiatalon nem mert volna belevágni, de ma már az énekléstől sem retten el (Fotó: Polyák Attila)

„Nincsenek olyan ambícióim, hogy haknizni járjak, mivel most lettem 50 éves most értem meg arra, hogy az embernek olyan dolgokat kell csinálnia, amiket szeret” – emelte ki a korábbi Nagy Ő és véleménye szerint most már csak hobbi szinten lehet neki ezt csinálni, mivel az idő nagyon gyorsan telik.

Molnár Anikó Nagy Ő és millió szereplés után a saját boldogságára fókuszál

„50 évesen már azt mondom, hogy semmit nem szabad olyan véresen komolyan venni, még 20 évesen építed az életed, ennyi idősen már nem. Már nem erről szól a történet” – így vélekedik Molnár Anikó a helyzetéről, de megemlíti azt is, hogy ha úgy érzi, akkor komolyabban is veheti ezt a karrierjét.

Molnár Anikó elmondása szerint valószínű, hogy lesznek még hasonló felvételek a közeljövőben, de addig fogja csinálni, amíg jól érzi magát abban a környezetben. Az Onlyfans modell tehát pozitívan éli meg az új kihívásokat és csak a saját boldogságára koncentrál.