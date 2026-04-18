Drámai döntés: Idősek otthonába került Molnár Anikó édesanyja

Molnár Anikó neve évtizedek óta összefonódott a csillogással és a média világával, ám a zárt ajtók mögött az elmúlt hónapokban egy olyan dráma zajlott, amelyre senki sem lehet felkészülve. Az egykori Nagy Ő édesanyja, akivel életét szoros szövetségben töltötte, alattomos betegség, az Alzheimer-kór és a demencia áldozata lett. Anikó hat héttel ezelőtt hozta meg azt a döntést, amit egyetlen gyermek sem akar: idősek otthonába kísérte édesanyját.

VV Molnár Anikó nem bírta tovább egyedül ezt a hatalmas terhet, édesanyját idősek otthonába vitte

Molnár Anikó édesanyja idősek otthonába került

A betegség nem egyik napról a másikra érkezett. Anikó felidézte lapunknak a pillanatokat, amikor édesanyja télvíz idején egy szál ingben indult el a boltba, vagy amikor a kandallóba szemét került, veszélyeztetve ezzel az egész ház biztonságát.

Egy önálló, felnőtt nő sorsáról kellett döntenem, és ez volt a legnehezebb. Volt-e ehhez jogom?

– tette fel a fájdalmas kérdést a celeb.

A demencia sajátossága, hogy a beteg gyakran nem ismeri fel saját állapotát. Anikó édesanyja elutasította a segítséget, nem engedte a takarítást, és a gyógyszereit sem volt hajlandó megfelelően bevenni. A folyamatos veszekedések, a hangos szóváltás és a mentális kimerültség végül oda vezetett, hogy Anikó már a házból sem mert kilépni. A telefonján folyamatosan a kamerákat nézte, rettegve attól, hogy mi történik a szomszédos lakrészben, amíg ő nincs ott.

Molnár Anikó fiatalon még könnyebben viselte édesanyja gondozását, ami idővel egyre nagyobb terhet helyezett rá

Előrehozott gyász

A pszichológusok „előrehozott gyászreakciónak” nevezik azt az állapotot, amibe Anikó most került. Ez egy kegyetlen érzelmi hullámvasút: a szerettünk még lélegzik, beszél, olykor mosolyog, de a személyisége, az emlékei és a közös múlt darabjai lassan ködbe vesznek.

Nem tudom azt mondani, hogy jól vagyok, de azt sem, hogy rosszul. Hol a bűntudat gyötör, hol azon gondolkodom, hogy hazahozom

– vallotta be töredelmesen.

A helyzetet nehezíti, hogy édesanyja naponta akár 20-szor is felhívja őt az otthonból. Bár az állapota ránézésre stabilnak tűnik, öt perc beszélgetés után bárki számára nyilvánvalóvá válik a zavartság. Anikó elárulta, hogy édesanyja néha már más néven szólítja. A celeb még szakirodalmat is olvasott és filmeket nézett (például Anthony Hopkins Az apa című alkotását), hogy valahogy megértse az érthetetlent.