Drámai döntés: Idősek otthonába került Molnár Anikó édesanyja

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 18:00
Élete legnehezebb és legfájdalmasabb döntését kellett meghoznia az ország egyik legismertebb televíziós személyiségének. Molnár Anikó kénytelen volt szembenézni a ténnyel, hogy imádott édesanyja az állapota miatt már 24 órás felügyeletet igényel, ezért a biztonsága érdekében egy idősotthon segítségét kérte.
Molnár Anikó neve évtizedek óta összefonódott a csillogással és a média világával, ám a zárt ajtók mögött az elmúlt hónapokban egy olyan dráma zajlott, amelyre senki sem lehet felkészülve. Az egykori Nagy Ő édesanyja, akivel életét szoros szövetségben töltötte, alattomos betegség, az Alzheimer-kór és a demencia áldozata lett. Anikó hat héttel ezelőtt hozta meg azt a döntést, amit egyetlen gyermek sem akar: idősek otthonába kísérte édesanyját.

VV Molnár Anikó nem bírta tovább egyedül ezt a hatalmas terhet, édesanyját idősek otthonába vitte

A betegség nem egyik napról a másikra érkezett. Anikó felidézte lapunknak a pillanatokat, amikor édesanyja télvíz idején egy szál ingben indult el a boltba, vagy amikor a kandallóba szemét került, veszélyeztetve ezzel az egész ház biztonságát.

Egy önálló, felnőtt nő sorsáról kellett döntenem, és ez volt a legnehezebb. Volt-e ehhez jogom?

– tette fel a fájdalmas kérdést a celeb.

A demencia sajátossága, hogy a beteg gyakran nem ismeri fel saját állapotát. Anikó édesanyja elutasította a segítséget, nem engedte a takarítást, és a gyógyszereit sem volt hajlandó megfelelően bevenni. A folyamatos veszekedések, a hangos szóváltás és a mentális kimerültség végül oda vezetett, hogy Anikó már a házból sem mert kilépni. A telefonján folyamatosan a kamerákat nézte, rettegve attól, hogy mi történik a szomszédos lakrészben, amíg ő nincs ott.

Molnár Anikó fiatalon még könnyebben viselte édesanyja gondozását, ami idővel egyre nagyobb terhet helyezett rá
Előrehozott gyász

A pszichológusok „előrehozott gyászreakciónak” nevezik azt az állapotot, amibe Anikó most került. Ez egy kegyetlen érzelmi hullámvasút: a szerettünk még lélegzik, beszél, olykor mosolyog, de a személyisége, az emlékei és a közös múlt darabjai lassan ködbe vesznek.

 Nem tudom azt mondani, hogy jól vagyok, de azt sem, hogy rosszul. Hol a bűntudat gyötör, hol azon gondolkodom, hogy hazahozom

 – vallotta be töredelmesen.

A helyzetet nehezíti, hogy édesanyja naponta akár 20-szor is felhívja őt az otthonból. Bár az állapota ránézésre stabilnak tűnik, öt perc beszélgetés után bárki számára nyilvánvalóvá válik a zavartság. Anikó elárulta, hogy édesanyja néha már más néven szólítja. A celeb még szakirodalmat is olvasott és filmeket nézett (például Anthony Hopkins Az apa című alkotását), hogy valahogy megértse az érthetetlent.

 

A munka, mint terápia és a megélhetés ára

Hogy ne roppanjon össze a csendes pomázi házban, Anikó brutális fizikai munkába menekült. Saját kezűleg csiszol, fest, álmennyezetet ragaszt és bútorokat restaurál. A célja, hogy teljesen átalakítsa a környezetét, és a fájdalmas emlékeket új, pozitív energiákkal váltsa fel. A nappali falát egy hatalmas Mihály arkangyal kép fogja díszíteni, amely számára a védelmet és a lelki békét szimbolizálja.

Anikó azt sem titkolja, hogy az anyagi biztonságot és az idősotthon színvonalas ellátását (napi háromszori étkezés, orvosi felügyelet, foglalkozások) a sokat vitatott felnőtt tartalmaiból származó bevételeiből finanszírozza.

Ha az oldal másra nem is volt jó, de ezért már azt mondom, megérte

– mondta őszintén, hangsúlyozva, hogy semmilyen más külső segítsége nincs, mindent egyedül fizet.

Most a gyógyulás, a ház újjáépítése és az édesanyja látogatása tölti ki minden idejét. Bár sokan elítélik azokat, akik otthonba adják a szüleiket, Anikó tudja: ez nem szívtelenség, hanem a szeretet legvégső, legnehezebb formája – a biztonság nyújtása akkor is, ha ez a közelség elvesztésével jár.

 

