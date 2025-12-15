Miló Viki reagált volt férje vádjaira: "Imádott az ország, tényleg egy hónap alatt lettem nárcisztikus?"

A Házasság első látásra Miló Viki számára egyáltalán nem úgy sült el, mint amire számított. A világbajnok ökölvívó elmondása szerint valóban a szerelmet kereste, de kapcsolatuk a férjével hamar elmérgesedett. Janicsek Attila azóta többször beszélt Vikiről, ám egyszer sem túl hízelgően. A TV2 sztárja most végre reagált is exe vádjaira.

Miló Viki exe a Házasság első látásra 3. évada után többször is nyilatkozott a kapcsolatukról, de nem épp hízelgő stílusban (Fotó: Tv2)

Miló Viki Lakatos Levente vendége volt a Leventesó című új podcast műsorban, ahol többek között a volt férj nyilatkozatai is szóba kerültek. A sportoló úgy érzi, semmilyen valóságalapja nincs annak, amit Attila állít róla.

„Abszolút nem bánt, amit mond rólam. Azért nem, mert ő nem érdekel, mint ember. Az, aki nem érti meg, hogy a nem, az nem, annak az embernek a szavai ne bántsanak engem, mert szóra sem érdemes” – jelentette ki határozottan Viki.

Kérdezem én, hogy ha 30 évig egy nagyon aranyos, nagyon kedves sportolólány voltam, aki mindig a gyengék oldalára állt, és akit imádott egész Magyarország, akkor tényleg az utolsó egy hónapban lettem nárcisztikus, beképzelt, idióta, frigid és még sorolhatnám? 30 évig ez nem derült ki soha?

– folytatta, válaszként Attila utalásaira.

Miló Viki férje már a kísérlet alatt sem volt megfelelő társ, legalábbis a sportoló úgy látja ő okozta a problémáikat (Fotó: TV2)

Miló Viki és Attila kapcsolata halálra volt ítélve

A TV2 sztárja azt is elárulta, hogy valójában szerinte sosem volt esély arra, hogy ők ketten boldogok legyenek, hiszen nem véletlenül derült ki a traumája, ezt Attila személyisége okozta.

„Megmondtam a legelején Attilának, hogy nem a zsánerem, ha csak nem olyan a személyisége. De mivel megismertem, és abszolút nem az az ember, akit keresek, így biztos, hogy soha nem jött volna elő a kémia” – szögezte le Viki.

A trauma rávetítésével kapcsolatban pedig annyit mondanék, hogy egy 30 éve elfeledett traumáról van szó, amit eddig egyetlen egy férfi sem hozott elő. Attila viszont egy olyan személyiségű ember volt, aki ezt kihozta belőlem, és ezért kötöm hozzá, ha más férfi is kihozta volna, akkor valószínűleg más férfihoz is kötöttem volna

– vallotta még be.