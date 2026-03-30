Miló Viki nem hallgat többé: „Aki elköveti, annak bűnhődnie kell”

Miló Viki tizennyolc világbajnoki címet szerzett Magyarországnak, szerepelt az Exatlon Hungary-ben és nemrég a Házasság első látásra című műsorban is. Utóbbi óriási visszhangot keltett a médiában, hiszen a sportolónak egy gyerekkori traumája is felszínre került, ennek köszönhetően pedig olyan lavina indult el alatta, amelyre ő maga sem számított.

Miló Viki rengeteget tanult magáról a Házasság első látásra című műsorban, ahol egy gyerekkori traumája is felszínre tört (Fotó: Szabolcs László)

Miló Viki gyerekkori abúzus áldozata lett

A trauma évtizedekig szunnyadt benne, míg a Házasság első látásra című műsorban elő nem került

A műsor alatt az áldozathibáztatással is szembe kellett néznie

Ma már nem fél és saját mozgalmat indított, hogy másokon is segítsen

Miló Viki: „Nem bánom, hogy bevállaltam”

Miután Viki abbahagyta az élsportot, éveken keresztül minden reggel ugyanúgy felkelt, futni és edzeni ment, mint azelőtt, aztán ahogy szép lassan visszavett a tempóból, felkúszott rá tíz kiló. Saját bevallása szerint ennek aztán egy határozott döntéssel vetett véget, visszaállt a régi életmódjára, azóta heti hét napot sportol, kifogás pedig nincs.

Harminc évig elismert sportoló voltam, tizennyolc világbajnoki címet szereztem, a kutyáimmal együtt huszonkettőt, Magyarország büszke volt rám. A Házasság első látásra adásba kerülése után rengeteg negatív kommentet kaptam, ami nagyon új volt nekem, akadtak, akik azzal vádoltak, hogy én idáig csak megjátszottam magam. Nem tudom, ki képes harminc évig megjátszani magát, de ez a feltételezés önmagában véve is nagyon erős

– kezdi Viki, aki hozzátette: a párkapcsolati reality előtt az Exatlonban, a Hal a tortánban és a Szerencsekerékben is belopta magát a nézők szívébe. Vikinek azonban nem sok esélye volt végleges férjet találnia, mivel olyan súlyos terheket cipelt a lelkében, ami őt magát is súlyosan megdöbbentette, mikor felszínre került.