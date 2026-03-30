Miló Viki nem hallgat többé: „Aki elköveti, annak bűnhődnie kell”

Miló Viki tizennyolc világbajnoki címet szerzett Magyarországnak, szerepelt az Exatlon Hungary-ben és nemrég a Házasság első látásra című műsorban is. Utóbbi óriási visszhangot keltett a médiában, hiszen a sportolónak egy gyerekkori traumája is felszínre került, ennek köszönhetően pedig olyan lavina indult el alatta, amelyre ő maga sem számított.
Miután Viki abbahagyta az élsportot, éveken keresztül minden reggel ugyanúgy felkelt, futni és edzeni ment, mint azelőtt, aztán ahogy szép lassan visszavett a tempóból, felkúszott rá tíz kiló. Saját bevallása szerint ennek aztán egy határozott döntéssel vetett véget, visszaállt a régi életmódjára, azóta heti hét napot sportol, kifogás pedig nincs.
Harminc évig elismert sportoló voltam, tizennyolc világbajnoki címet szereztem, a kutyáimmal együtt huszonkettőt, Magyarország büszke volt rám. A Házasság első látásra adásba kerülése után rengeteg negatív kommentet kaptam, ami nagyon új volt nekem, akadtak, akik azzal vádoltak, hogy én idáig csak megjátszottam magam. Nem tudom, ki képes harminc évig megjátszani magát, de ez a feltételezés önmagában véve is nagyon erős
– kezdi Viki, aki hozzátette: a párkapcsolati reality előtt az Exatlonban, a Hal a tortánban és a Szerencsekerékben is belopta magát a nézők szívébe. Vikinek azonban nem sok esélye volt végleges férjet találnia, mivel olyan súlyos terheket cipelt a lelkében, ami őt magát is súlyosan megdöbbentette, mikor felszínre került.
Nem bánom, hogy bevállaltam, mert én is sokat tanultam a dologból, arról nem is beszélve, hogy egy gyerekkori traumámra is fény derült, ami miatt borzasztóan hálás vagyok a műsornak. Értelmet nyert, hogy miért nem tudtam soha egy szintnél feljebb lépni a kapcsolataimban és ha ez megoldódik – amin jelenleg is dolgozom –, akkor talán össze is tudok majd költözni valakivel; sőt, akár házasság is lehet belőle.
Miló Viki Házasság első látásra szereplése nem egészen úgy alakult, ahogy eltervezte, mint mondja, olyan kritikákat is kapott, hogy az egész csak egy kitalált trauma.
Pont ugyanazt éltem át, amit a való életben a bántalmazott nők általában: hogy őket hibáztatják, nem hisznek nekik, minden szavukat megkérdőjelezik és még nekik kell szégyellniük magukat. Ki kellett állnom, mert a saját bőrömön tapasztaltam, hogy milyen az, amikor engem hibáztatnak és csöndben kell maradnom. Én mindig jó voltam abban, hogy kiálltam mindenki mellett és magam mellett is, ezúttal sem maradhattam csendben.
A realityben eleinte úgy tűnt, hogy Viki férje megérti és elfogadja Viki traumáját, türelemmel azonban nem volt iránta, így Viki sokszor rossz színben tűnt fel a nézők előtt. Mostanra már tisztán lát és mindenkit arra buzdít, hogy ne maradjon csendben. Viki egy szervezetet is létrehozott “We Too” néven, az eredeti „Me Too” hullám mintájára, amellyel arra hívják fel a figyelmet, hogy együttes erővel a csend ellen erősebbek lehetnek az áldozatok.
Mellettem ott vannak a barátaim és a pszichológusom, de így is nagyon nehéz. Segítséget kell kérni, mert egyedül ezt nem lehet feldolgozni, aki pedig elköveti, annak bűnhődnie kell.
A világbajnok sportoló nyolc évvel ezelőtt együtt volt valakivel, amely kapcsolatban mindketten boldogok voltak, az összeköltözés előtt azonban Viki behúzta a kéziféket és egy veszekedést generálva véget vetett a kapcsolatnak. Ma már érti, hogy miért történt mindez, korábbi párja azonban nem feltétlenül látott tisztán, akkor még.
Úgy hozta az élet, hogy decemberben összefutottunk az utcán és nagyon jót beszélgettünk. Látta a műsort és aztán pszichológushoz is eljött velem. Ő is egyedülálló, így felmerült, hogy esetleg lehet majd folytatása a régi történetünknek. Nagyon jó barátok vagyunk, de nekem már az a fajta kémia, ami anno jól működött közöttünk, nem tudott visszatérni. Nem tudom, hogy a trauma miatt, vagy egyszerűen csak elmúltak az érzések, de én már nem tudom azt visszahozni, amit neki is megmondtam. Ugyanakkor nagyon hálás vagyok neki és a pszichológus szerint is jó dolog, hogy eljött velem, mert sok mindent megértettünk az ő szemszögéből, hogy ő miket élt át mellettem. Ő most itt van az életemben és marad is, barátként.
We Too csapatával Vikiék figyelemfelhívó videókat tettek közzé, amelynek hatására januárban már egy iskolába is meghívást kaptak, itt iskolai bántalmazásról és mentális egészségről is szó volt, Viki pedig önvédelmi edzést is tartott a gyerekeknek.
Elképesztően fontos, hogy az áldozatok tudjanak róla, hogy van kiút és igenis beszélni kell erről. Szeretnénk országosan is elindítani egy mozgalmat, hogy minél több iskolába eljuthassunk a diákokhoz és ezáltal egy mentálisan is egészségesebb társadalom jöhessen létre.
