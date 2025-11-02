"Nem lehetett rajta segíteni" - gázrobbanásban vesztette életét a magyar színésznő édesanyja

„Azt gondoltam, nem fogok sírni ”- sírta el magát Vágó Bernadett a kamerák előtt Hevesi Tamás podcastjének legújabb adásában. Az érzelmes epizód nem véletlenül kapta a Fény és Árnyék: Tragédiától a reflekorfényig címet, a 45 éves színésznő ugyanis példaértékű őszinteséggel beszél élete legnehezebb időszakáról: édesanyja elvesztéséről.

Vágó Bernadett szülei mindent megtettek, hogy kimenekítsék őt gyerekkorában az égő lakásból (Fotó: YouTube)

Az Erkel Színház művésze még egészen kicsi volt, amikor karácsony után egy borzalmas tragédia történt a családjában. Vágó Bernadett ekkor Szekszárdon élt a családjával, édesapja ugyanis remek munkalehetőséget kapott ott.

"Ott megállt egy picit a világ" - tragédiába torkollott a karácsony

Miller Zoltán felesége egész pontosan 4,5 éves volt, amikor egy nagymamájánál töltött zalaegerszegi karácsony után megtörtént a legrosszabb. A színésznő épphogy hazaért a családjával Szekszárdra, az otthonukban pedig akkor még állt a karácsonyfa, jóllehet, már alig maradt rajta tűlevél. Vágó Bernadett és édesanyja mégis úgy döntöttek, gyújtanak egy utolsó gyertyát és csillagszórót, majd ha tiszta a levegő, akkor ledobják a fenyőt, hogy a színésznő odalent várakozó apukája kidobhassa.

„Egy hetet töltöttünk Zalaegerszegen a nagyszülőkkel, így otthon addig nem volt szellőztetve, nem volt kinyitva semmi. Egy panelház harmadik emeletén laktunk, és a tömörített padlószőnyeg illesztésénél feljött mindig az illat meg a szag. És valaki rosszul tárolt olyan palackokat, amikben gáz volt, és ez szivárogni kezdett. Mivel nem nyitottuk ki az ablakokat a lakásban, a fának az ágai között megállt ez a gáz. Meggyújtottunk talán egy gyertyát is, vagy csak csillagszórót, és abban a pillanatban jött egy hatalmas robbanás és felgyulladt az egész fa. A függöny is mögötte, felrobbant a tévé, leolvadtak az ajtók meg minden ilyesmi” - idézte fel Vágó Bernadett a tragikus januári napot.

Vágó Bernadett és Miller Zoltán (Fotó: Facebook)

Vágó Bernadett 2025-ben is könnyek között mesélte el a gázrobbanás részleteit

A színésznő anyukája azonnal kitessékelte Dettit és bátyját a lépcsőházba, ám a kis Detti visszaszaladt a lakásba, és a hálószobai ágyra kuporodott. Ekkor egy sújtólégrobbanás gyakorlatilag lerepítette őt az ágyról, de nem sérült meg, mivel bebugyolálta magát egy takaróval.