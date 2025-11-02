"Nem lehetett rajta segíteni" - gázrobbanásban vesztette életét a magyar színésznő édesanyja

„Azt gondoltam, nem fogok sírni ”- sírta el magát Vágó Bernadett a kamerák előtt Hevesi Tamás podcastjének legújabb adásában. Az érzelmes epizód nem véletlenül kapta a Fény és Árnyék: Tragédiától a reflekorfényig címet, a 45 éves színésznő ugyanis példaértékű őszinteséggel beszél élete legnehezebb időszakáról: édesanyja elvesztéséről.
Az Erkel Színház művésze még egészen kicsi volt, amikor karácsony után egy borzalmas tragédia történt a családjában. Vágó Bernadett ekkor Szekszárdon élt a családjával, édesapja ugyanis remek munkalehetőséget kapott ott.
Miller Zoltán felesége egész pontosan 4,5 éves volt, amikor egy nagymamájánál töltött zalaegerszegi karácsony után megtörtént a legrosszabb. A színésznő épphogy hazaért a családjával Szekszárdra, az otthonukban pedig akkor még állt a karácsonyfa, jóllehet, már alig maradt rajta tűlevél. Vágó Bernadett és édesanyja mégis úgy döntöttek, gyújtanak egy utolsó gyertyát és csillagszórót, majd ha tiszta a levegő, akkor ledobják a fenyőt, hogy a színésznő odalent várakozó apukája kidobhassa.
„Egy hetet töltöttünk Zalaegerszegen a nagyszülőkkel, így otthon addig nem volt szellőztetve, nem volt kinyitva semmi. Egy panelház harmadik emeletén laktunk, és a tömörített padlószőnyeg illesztésénél feljött mindig az illat meg a szag. És valaki rosszul tárolt olyan palackokat, amikben gáz volt, és ez szivárogni kezdett. Mivel nem nyitottuk ki az ablakokat a lakásban, a fának az ágai között megállt ez a gáz. Meggyújtottunk talán egy gyertyát is, vagy csak csillagszórót, és abban a pillanatban jött egy hatalmas robbanás és felgyulladt az egész fa. A függöny is mögötte, felrobbant a tévé, leolvadtak az ajtók meg minden ilyesmi” - idézte fel Vágó Bernadett a tragikus januári napot.
A színésznő anyukája azonnal kitessékelte Dettit és bátyját a lépcsőházba, ám a kis Detti visszaszaladt a lakásba, és a hálószobai ágyra kuporodott. Ekkor egy sújtólégrobbanás gyakorlatilag lerepítette őt az ágyról, de nem sérült meg, mivel bebugyolálta magát egy takaróval.
„Anyukám megpróbálta kiráncigálni az égő fát, hogy ne gyulladjon fel minden, de a gáztól is nagyon gyorsan terjedt a tűz. Megégett nagyon a keze és a tüdeje, így nem lehetett rajta segíteni. Elszállították Szekszárdról Pécsre a kórházba, és ő nyolc napon belül eltávozott, angyalka lett. Végignéztük, de mégsem értettük, hogy hol van anya és mi történik.”
A kis Bernit végül az egyik szomszéd mentette ki a lakásból, de természetesen az apukája is felszaladt, miután hallotta a robbanást.
„Megpróbált bejönni értem, de így megégett a kis arca meg a bajsza, így nem tudott bejönni, de aztán én kiszaladtam. Azt gondoltam, nem fogok sírni. És akkor a szomszéd néni levitt minket, és akkor láttam utoljára anyát”
- mesélte sírva a színésznő.
