Rockerből lett a musical sztárja az ezerarcú Miller Zoltán

Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy lett az operaénekes családba született fiúból zenész, majd színész, majd life coach, majd ismét zenész-színész!

Miller Zoltán a színpadon Fotó: Máté Krisztián

Páratlan családi örökség

Ahogy az az esetek többségében lenni szokott a tehetséges szülők gyermekeinél, Miller Zoltánnak is sikerült igencsak jó géneket örökölnie, hiszen édesanyja az operaénekesnő Dobránszky Zsuzsanna volt, édesapja pedig a szintén operaénekes, Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Miller Lajos. Így hát nem is volt kérdés, hogy a tehetség az ifjú Miller ereiben is ott csörgedezik, ami már a gimnázium elvégzése (1992) után kezdett kibontakozni, ekkor alapította ugyanis az Ördögfiókák névre keresztelt rockzenekart. A formáció eleinte csak feldolgozásokat (Guns N’ Roses, AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple) játszott, később azonban Miller Zoltán egyre jobban felszínre bukkanó dalszerzői és szövegírói képességeit kihasználva már előadtak saját dalokat is. A zenélés mellett igyekezett másban is kipróbálni magát, így – édesanyja ajánlására – jelentkezett a Gór Nagy Mária Színitanodába, ahol 1994-ben végzett. Olyan, mára már ismert neveket tudhatott az osztálytársai között, mint Ullmann Mónika (későbbi kedvese), Liptai Claudia vagy Szabó P. Szilveszter.

Szárnypróbálgatások

Tehetségének köszönhetően már növendékként is kiváló szerepekhez jutott: 1993-ban kapta meg Doddy szerepét az Arany János Színház Grease című GNM-es produkciójában, amelyet még sokáig játszottak sikerrel az ország számos színpadán. Miller színészi pályája kezdetén prózai szerepekben és musicalekben is kipróbálhatta magát, mások mellett szerepelt az Operett Színház Valahol Európában című darabjában, de emellett játszott szinte az összes nagyobb színházban is.

Természetesen nevét azok is nagyon jól ismerik, akik nem jártasak a színház világában, hiszen – amellett, hogy már a nagysikerű Szomszédok című kultsorozatból is ismerhették – 1995-ben Berkes Gáborral megalapította Emberek nevű zenekarát, amellyel hatalmas sikereket értek el. A formáció három közös albumot is kiadott, melyekből rögtön az első, a Száz út, majd az 1997-ben megjelent második nagylemez, a Tábortűz is aranylemez lett. 1998-ban kiadott harmadik nagylemezük pedig a Forog a Föld címet kapta.

A művész

A zenekar mellett a színészi karrierjét sem hanyagolta el: 1999-ben eMeRTon-díjat kapott, mint az „Év legjobb musical énekese”. Ezek után már az sem túl meglepő, hogy, a Madách Színház Az Operaház Fantomja musicaljében (hármas szereposztásában Csengeri Attila és Sasvári Sándor mellett) a Fantomot és – a darab másik férfi főszerepét, – a hősszerelmes Raoult is megformálhatta.

2004-ben ismét rangos elismerésben részesült, ekkor vehette át ugyanis az „Év legnépszerűbb színésze” kategóriában a Súgó Csiga díjat, 2007-ben pedig a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztjével tüntették ki. Miller első szólólemeze 2008 szeptemberében jelent meg Fehér és Fekete címmel. A Sony BMG gondozásában kiadott lemezen hat feldolgozásszám és hat saját dal hallható.

Az énekes a következőképp nyilatkozott a leezről:

– Mindig megtaláltam mindenben a jót. Ha ért valami nagyon-nagyon kellemetlen, mondhatni tragikus dolog, akkor is azt mondtam: ez azért történt, mert valami sokkal jobb jön ezután! Az elmúlt tíz év szerelmei, gyötrelmei, gondolatai, élményei, a világgal való örök harc – néha kudarc –, feladás és újrakezdés, szárnyalás és mélyrepülés, kiégés és fellángolás, önpusztítás és életszeretet! De mindig őszintén! Ez mind egy lemezen!

Kitérő

Nem sokkal a szólóalbumának kiadása után, 2009–2011 között szinte teljesen visszavonult a zenei és színházi élettől. Váratlan döntését azzal indokolta, hogy úgy érezte, a nézőket egyre kevésbé sikerül emberi történetekkel szíven találni, eltávolodott a színháztól, a művészetektől. Ezekben az években üzleti vállalkozásba kezdett: ideiglenesen egy amerikai multinacionális vállalat középvezetője volt, üzleti pszichológiával, life coachinggal is foglalkozott. Persze azért nem akarta teljesen kiiktatni az életéből a művészetet, így szívesen tanított színészmesterséget a Gór Nagy Mária Színitanodában. 2013 decemberében pedig egy igazi bomba meglepetéssel készült a rajongóinak, ugyanis az Erkel Színház színpadán egy különleges zenés est keretében először lépett színpadra operaénekes édesapjával és szintén színész-énekes fiával, Miller Dáviddal.

Magánélet

Miller Zoltán életében több meghatározó szerelem is volt: Ullmann Mónika színésznő, Miller Dávid édesanyja, Krausz Ildikó, Miller Emma anyukája és jelenlegi kedvese, a szintén színésznő Vágó Bernadett személyében. Utóbbival 2017-ben született meg első közös gyermekük, Miller Bella.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett művésznek híresen jó kapcsolata van – az egyébként Szabó Zsófi műsorvezetőtársaként is brillírozó – fiával, egy korábbi interjújában például így nyilatkozott a kettőjük közti kapocsról:

Az egész apaság új fejezetet nyitott az életemben. Emlékszem a pillanatra, mert ott lehettem, amikor a fiam született. Nem is tudom, lehet-e, érdemes-e ezt szavakkal megfogalmazni. Valami különleges dolog működött kettőnk között az első perctől fogva. Amikor az édesanyjával különváltunk, eleinte abszolút mentsvár volt nekem Dávid, a kis herceg, aki rengeteg dologban sokkal felnőttebb volt, mint én akkor.

Emlékszem például egy esetre, amikor nagyon felbosszantottam magam az autóban egy családi ügy miatt. Dávid is érezte a feszültségemet. Eltelt egy kis idő, ő pedig csak ennyit mondott: ,,Te vagy a legjobb apa a világon! Egy másik alkalommal, amikor nem voltam épp jó periódusban, az egyik karácsonyon úgy döntöttem, nem veszek fenyőfát, Dávid úgyis csak rövid időre jön, jó lesz csak egy fatörzs, négy-öt kicsi égővel. Amint beléptem Dáviddal a szobába, abban a pillanatban éreztem, hogy ezt nem lett volna szabad. Ő csak ránézett a növényre, és azt mondta: ,,Apa, én ilyen szép fenyőt még életemben nem láttam.” Én ettől persze nyomban összeestem. Azóta minden körülmények között veszek fenyőt karácsonykor. Szóval Dávid annyira érzékeny, annyira finom lelkű volt, mintha egy kis irányzék vezérelné: mindent úgy és akkor mondott, ahogy és amikor nekem arra szükségem volt. Ő az, aki engem nagyon sok mindenen átsegített.