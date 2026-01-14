Hegyes Berci: „Érzem, hogy Luca az igazi!”

Kevesen jártak be olyan utat, mint a többszörös bajnok táncos. Berci szüleitől rengeteg olyan útravalót kapott, amit felnőtt éveiben jól tudott kamatoztatni. Ráadásul nemrégiben a szerelem is rátalált, hiszen Mihályfi Luca és Hegyes Berci 2024 óta alkotnak egy párt.

Nem követte Hegyes Berci szülei példáját, cukrász helyett táncos lett - Fotó: archív / hot! magazin

Igazi vidéki gyerekkorod volt Martfűn. Hogyan lett a tánc az életed?

Eléggé meghatározó volt az életemben Martfű. Nagyon szerettem ott lakni, mert mindenki ismer mindenkit.

Egy cukrászda van a városban, édesanyámé, így nagyon sok időt töltöttem ott.

Van egy művelődési központ is, ahol annak idején táncórákat hirdettek, és az elején rengeteg lehetőséget biztosított a művelődési ház. Anyukám néptáncolt, keresztanyám még a mai napig is űzi. Innen jött a tánc szeretete.

Említetted édesanyád cukrászdáját. Ez családi vállalkozás volt?

Igen. Anyukám hajadon korában bankban dolgozott, de amikor apukámmal megismerkedett, akkor neki volt már egy ilyen vállalkozása, utána pedig közösen dolgoztak.

Amióta elváltak, mindkettejüknek van külön cukrászdája, nem csappant meg az ez iránti szeretet, hiszen mindketten nagyon szeretnek kreatívak lenni.

Van egy nővérem, és ő sem ebben a szakmában helyezkedett el. Mindig azt mondták nekünk, hogy bármiben támogatnak, csak vállalkozók és cukrászok ne legyünk. Vidéken ez különösen nehezített pálya, hiszen nincs annyi ember, mint a fővárosban. Nagyon minőségiek a kézműves fagylaltjaik és süteményeik, így van olyan ambícióm, hogy nyitok Pesten egy kávézót, ahol az ő termékeiket árulom.

Mennyire viselt meg a szü­leid válása?

Tizenhat éves voltam akkor. Amikor szétmentek, a nővéremmel anyukámmal maradtunk, de mindkét szülőmmel jó a kapcsolatom, azonban apukámmal kevesebben találkozom.

Hegyes Berci párja mellett teljesedett ki igazán - Fotó: archív / hot! magazin

Hegyes Berci: „Vágytam arra, hogy szélesebb körben ismert legyek”

Milyen nevelést kaptál a szüleidtől?

A szüleim mindent megadtak, amit tudtak. Igazából anyukámtól kaptam egy útravalót, ami azóta is itt cseng a fülemben.

Azt mondta, hogy ha űrhajós szeretnék lenni, ő abban is támogat úgy, ahogy tőle telik.

Szóval, mindig megvolt az a háttér, hogy ha bármi is történik velem, és nem lesz semmim, akkor is itt lesz a szeretetbeli támogatás. Aztán gimnáziumba már Szentesre jártam, utána pedig jött a Táncművészeti Egyetem.