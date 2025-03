Finoman szólva is rájár a rúd a Farm VIP sárga csapatára. Eddig zsinórban két termelési versenyt is elvesztettek, így hétről-hétre egyre kevesebben néznek szembe a kihívásokkal. Ráadásul a csapatdinamikájukat is viták határozzák meg az utóbbi időben. Nem beszélve Fekete Pákó sérüléséről, amit most egy újabb követett. MC Ducky még a Farm VIP 2025 forgatásának első napjaiban lépett félre, aminek hatására kifordult a bokája. A rapper ugyan tartotta magát, de végül egy tüzetesebb orvosi vizsgálat megállapította, hogy eltört a lába. A hírt most Demcsák Zsuzsa közölte Ducky-val és a sárga csapattal.

A Farm VIP MC Ducky számára drámai véget ért (Fotó: TV2)

A Farm VIP sárga csapatát egységesen lesújtotta a hír

„Sziasztok! Beszédem van veletek! Leginkább veled Ducky. Ne ijedj meg, de a lábadról van szó! Kaptál egy csizmát és egy orvosi szakvéleményt is” – kezdett bele vészjóslóan mondandójába a Farm VIP műsorvezetője, majd részletesen is ismertette az orvosok szakvéleményét. „Duckynak a lába el van törve. Az ötödik lábközépcsont van eltörve. Nem csak hogy orvosi szakvéleményünk van, de egy másik orvossal is beszéltünk, aki nagyon részletesen elmondta, hogy ha a kettes, hármas, négyes csont törött volna el, akkor talán semmi gond nem lenne. Akkor is kímélni kellene, de…

Az ötös csont viszont, ami nálad törött, az a tartásért felel. Arra nem szabad terhelni.

Vagyis, amit te most csinálsz, az nagyon veszélyes. Alapvetően nem szokott fájni, viszont óriási galibát tud okozni. Semmiképpen nem szabad futni, terhelni, versenyezni. Gyakorlatilag semmilyen feladatban, vagy termelésben nem fogsz tudni részt venni. Így nem maradhatsz ebben a játékban Ducky. Az egészséged nem teszi lehetővé, mi pedig nem tudunk felelősséget vállalni” – mondta ki a lesújtó ítéletet Demcsák Zsuzsa, akinek szavai után szó szerint összeomlott a sárga csapat.

A Farm VIP 5 évad mai játéka drámai fordulatot vett. MC Duckyval Demcsák Zsuzsa közölte a hírt (Fotó: TV2)

MC Ducky: „Nem fogok ellentmondani nyolcszáz orvos utasításának, nem vagyok hülye”

Természetesen magát MC Ducky-t viselte meg leginkább a lesújtó hír. „Gondoljatok rám és nyerjétek meg, légy szíves, mert így is bele fogok betegedni. De ha csiribirik vagytok, akkor még jobban. Tudom, hogy képesek vagytok rá. Szeretlek titeket” – búcsúzott társaitól a Farm VIP váratlan kiesője, aki ezután a TV2 kameráinak mondta el érzéseit.

Ha én most a gondolataimat szabadjára engedném, azok nem lennének túl szépek.

Szeretném ezt feldolgozni magamtól. Nyilván nem fogok ellentmondani nyolcszáz orvos utasításának, hiszen nem vagyok hülye. De ez most nagyon fájó pont. Én nem így akarok távozni sehonnan, nemhogy egy ilyen játékból…” – mondta könnyeivel küzdve hazánk első női rappere.