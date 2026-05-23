Szörnyű tragédia történt: meghalt 82 ember, mások még a föld alatt várják a végítéletet

Legalább 82 ember halt meg egy kínai szénbányában történt gázrobbanásban, néhányan még mindig a föld alatt rekedtek – közölte szombaton az állami média.
A robbanás péntek este történt a Liushenyu szénbányában, Csangcse városában, Sanhszi tartomány északi részén, a Xinhua hivatalos hírügynökség jelentése szerint. A kínai Xinhua News jelentése szerint kezdetben nyolc halálos áldozatról számoltak be, de ez a szám azóta meghaladta a 80-at.
A robbanás idején körülbelül 247 munkás tartózkodott a föld alatt , akik közül szombat kora reggelre 201-et sikeresen evakuáltak. A robbanás okát jelenleg vizsgálják – jelentette a Xinhua.
Hszi Csin-ping kínai elnök felszólította a hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent az eltűntek megmentése érdekében. Követelte az eset alapos kivizsgálását, és ragaszkodott ahhoz, hogy a felelősöket vonják felelősségre – jelentette a Xinhua.
Sanhszi tartományt széles körben Kína szénbányászati iparának központjaként tartják számon. A Görögországnál nagyobb és körülbelül 34 millió lakosú tartomány több százezer bányászati munkája tavaly 1,3 milliárd tonna (1,17 milliárd metrikus tonna) szenet termelt ki, ami Kína teljes termelésének közel egyharmadát tette ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.