Szörnyű tragédia történt: meghalt 82 ember, mások még a föld alatt várják a végítéletet

Legalább 82 ember halt meg egy kínai szénbányában történt gázrobbanásban, néhányan még mindig a föld alatt rekedtek – közölte szombaton az állami média.

A robbanás péntek este történt a Liushenyu szénbányában, Csangcse városában, Sanhszi tartomány északi részén, a Xinhua hivatalos hírügynökség jelentése szerint. A kínai Xinhua News jelentése szerint kezdetben nyolc halálos áldozatról számoltak be, de ez a szám azóta meghaladta a 80-at.

A robbanás idején körülbelül 247 munkás tartózkodott a föld alatt , akik közül szombat kora reggelre 201-et sikeresen evakuáltak. A robbanás okát jelenleg vizsgálják – jelentette a Xinhua.

Hszi Csin-ping kínai elnök felszólította a hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent az eltűntek megmentése érdekében. Követelte az eset alapos kivizsgálását, és ragaszkodott ahhoz, hogy a felelősöket vonják felelősségre – jelentette a Xinhua.

Sanhszi tartományt széles körben Kína szénbányászati ​​​​iparának központjaként tartják számon. A Görögországnál nagyobb és körülbelül 34 millió lakosú tartomány több százezer bányászati ​​​​munkája tavaly 1,3 milliárd tonna (1,17 milliárd metrikus tonna) szenet termelt ki, ami Kína teljes termelésének közel egyharmadát tette ki.