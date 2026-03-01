Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Kozso Párizsban tette fel a nagy kérdés szerelmének: "Csak a doboz volt nálam, a gyűrűt otthon hagytam!"

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 10:09
lánykérésKozso
Az énekes közel 20 együtt töltött év után nagy lépésre szánta el magát. Bár nem volt zökkentőmentes az a nap, a pár repes a boldogságtól. Kozso Párizsban térdelt le párja előtt...

Arról pletykáltak az utóbbi időben, hogy Kozso megkérte a kedvese, Ágica kezét. Az énekes a közösségi oldalán osztotta meg a képet, amin jól látszik, hogy a hölgy kezén egy gyűrű csillog. Kozso megerősítette, hogy elhangzott a nagy kérdés. Az énekes – stílusához hűen – szenvedélyesen mesélt a nagy pillanatról a hot! magazinnak.

Kozso Párizsban tette fel a nagy kérdést
Kozso fogyása éppannyira érdekli a rajongókat, mint a magánélete (Fotó: Markovics Gábor)

 

„Brutálisan és abnormálisan, mint az egész életem, nagyon pörgött a történet. Párizsban történt a lánykérés, ugyanis a francia főváros mindig kiemelt helyet foglalt el a szívemben. A nagy pillanat a legnagyobb titokban szerveződött. Meglepetés gyanánt Párizsba vittem a kedvesemet. Az előkészületekben a testvérem, drága Beácska segített, hogy minden flottul menjen. Ügyeltem rá, hogy Ágica még csak ne is sejtsen semmit, így hosszabb kitérővel tettem meg a reptérre vezető utat, hogy fel se merüljön benne az utazás gondolata. Közben mindent előkészítettünk, még az útlevelet is. A legapróbb részletekre is odafigyeltem, nagyon „filmes” volt az egész” – tette hozzá az Ámokfutók frontembere, aki sokat fogyott a közelmúltban

Kozso Párizsban tette fel a nagy kérdést
Kozso dalok nélkül zajlott a lánykérés, az énekes elmondta, még sosem térdelt le korábban (Fotó: hot! magazin/archív)

A történet váratlan fordulatot vett

A romantikus jelenetre a Notre-Dame közelében került sor. A történet azonban nem várt fordulatot vett, amikor Kozso rádöbbent, hogy nincs nála a gyűrű.

Kiderült, hogy a doboz nálam volt, de a gyűrűt nem hoztam el

vallotta be nevetve, majd hozzátette: „Levettem a saját gyűrűmet, és odaadtam neki. Nem az ékszer számított, hanem az, hogy letérdeltem. Még soha nem térdeltem le.” 

Ágica elárulta, hogy bár számított rá, hogy egyszer majd eljön ez a pillanat is, mégis meglepte a helyzet.

„Mindig emlegette: azt szeretné, hogy én legyek a felesége. Az elmúlt néhány évben együtt tervezzük az életünket. Azt mondta, hogy a nagy nap meglepetés lesz, és akkor történik meg, amikor a legkevésbé számítok rá, és ez valóban így volt” – mesélte a menyasszony.

Hot feltöltés Kozso megkérte szerelme kezét: "Még soha nem térdeltem le"
Kozso barátnője mit sem sejtett az egészből (Fotó: hot! magazin/archív)

Kozso párja mit sem sejtett az utazásról

A pár három napot töltött Párizsban, a szerelem fővárosában. Kozso az ottani időszakról is mesélt.

„Nagyon jó hangulat volt, tényleg fantasztikus élményt jelentett. Számomra a térdre ereszkedés különösen nagy lépés volt” – ismerte el.

Ágica előtt is titkolja,milyen esküvő lesz

Még Ágica sem tudja az időpontot, és hogy milyen esküvőre gondolok

 – mondta sejtelmesen Kozso, aki egyvalamiben biztos: „Végre megvan a lelkemnek a kis csodája, az Ágica, és azt akarom, hogy egy életen keresztül a feleségem legyen” – tette hozzá elégedetten

20190919 Kozso 4O9A7478 KUNOS
Kozso festményeket is készít az elmúlt években (Fotó: MW)

Párizsi kötődés

Kozso életének egyik meghatározó állomása Párizs volt: itt tanult, és hosszabb időt is eltöltött a francia fővárosban.

 

 

