Kozso Párizsban tette fel a nagy kérdés szerelmének: "Csak a doboz volt nálam, a gyűrűt otthon hagytam!"

Arról pletykáltak az utóbbi időben, hogy Kozso megkérte a kedvese, Ágica kezét. Az énekes a közösségi oldalán osztotta meg a képet, amin jól látszik, hogy a hölgy kezén egy gyűrű csillog. Kozso megerősítette, hogy elhangzott a nagy kérdés. Az énekes – stílusához hűen – szenvedélyesen mesélt a nagy pillanatról a hot! magazinnak.

Kozso fogyása éppannyira érdekli a rajongókat, mint a magánélete (Fotó: Markovics Gábor)

„Brutálisan és abnormálisan, mint az egész életem, nagyon pörgött a történet. Párizsban történt a lánykérés, ugyanis a francia főváros mindig kiemelt helyet foglalt el a szívemben. A nagy pillanat a legnagyobb titokban szerveződött. Meglepetés gyanánt Párizsba vittem a kedvesemet. Az előkészületekben a testvérem, drága Beácska segített, hogy minden flottul menjen. Ügyeltem rá, hogy Ágica még csak ne is sejtsen semmit, így hosszabb kitérővel tettem meg a reptérre vezető utat, hogy fel se merüljön benne az utazás gondolata. Közben mindent előkészítettünk, még az útlevelet is. A legapróbb részletekre is odafigyeltem, nagyon „filmes” volt az egész” – tette hozzá az Ámokfutók frontembere, aki sokat fogyott a közelmúltban.

Kozso dalok nélkül zajlott a lánykérés, az énekes elmondta, még sosem térdelt le korábban (Fotó: hot! magazin/archív)

A történet váratlan fordulatot vett

A romantikus jelenetre a Notre-Dame közelében került sor. A történet azonban nem várt fordulatot vett, amikor Kozso rádöbbent, hogy nincs nála a gyűrű.

– vallotta be nevetve, majd hozzátette: „Levettem a saját gyűrűmet, és odaadtam neki. Nem az ékszer számított, hanem az, hogy letérdeltem. Még soha nem térdeltem le.”

Ágica elárulta, hogy bár számított rá, hogy egyszer majd eljön ez a pillanat is, mégis meglepte a helyzet.

„Mindig emlegette: azt szeretné, hogy én legyek a felesége. Az elmúlt néhány évben együtt tervezzük az életünket. Azt mondta, hogy a nagy nap meglepetés lesz, és akkor történik meg, amikor a legkevésbé számítok rá, és ez valóban így volt” – mesélte a menyasszony.

Kozso barátnője mit sem sejtett az egészből (Fotó: hot! magazin/archív)

A pár három napot töltött Párizsban, a szerelem fővárosában. Kozso az ottani időszakról is mesélt.

„Nagyon jó hangulat volt, tényleg fantasztikus élményt jelentett. Számomra a térdre ereszkedés különösen nagy lépés volt” – ismerte el.