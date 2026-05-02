Komonyi Zsuzsi: „Bármikor újra belevágnék”

Az idén tízéves Szenes Iván tér jubileumának alkalmából megrendezett Emlékkoncerten Komonyi Zsuzsi is énekelt, ennek kapcsán elmesélte, miért kiemelten fontos számára ez az évforduló.
Az énekesnő immáron 26 éve van jelen a hazai zenei pályán, ez idő alatt pedig nagyon sok Szenes Iván dalt dolgozott fel. Gyakorlatilag ezeken a dalokon nőtt fel, saját bevallása szerint a vérében vannak:
Imádom a Szenes Iván dalokat, nem túlzás azt állítani, hogy az énekesi karrierem is a táncdalokkal kezdődött. Annyira fontosak nekem, hogy a mai napig is többnyire ezeket a dalokat énekelem, mert rengeteg mondanivalójuk van. Tulajdonképpen azért is működnek ennyire jól, mert olyan témákat dolgoznak fel, amelyek sosem mennek ki a divatból. A mai napig ugyanezeket éljük meg, ugyanúgy. Ráadásul amikor a fiatalabb generáció is hozzányúl, más formában, más stílusban, akkor eljuttatja a még fiatalabbakhoz is.”
Komonyi Zsuzsi szerint a Szenes Iván dalok fennmaradásában nem csak annak van nagy szerepe, hogy a szerzemények fantasztikusak, hanem lánya, Szenes Andrea is nagyon sokat tesz azért, hogy őrizze és ápolja az emlékét.
Nem véletlen, hogy rengeteg előadó eljön ezekre az eseményekre, hiszen imádjuk ezeket énekelni, nagyívűek és szenzációsak.
Az énekesnő húzós időszakot tudhat a háta mögött, hiszen a Nagy Duett 2026-os évadában Fekete Pákóval álltak színpadra hétről hétre, ami rengeteg időt és energiát elvisz, Zsuzsi azonban egyetlen percét sem csinálná másképp, mint mondja, akkora élmény volt, hogy bármikor belevágna újra.
Ha azt mondanák, hogy kezdjük elölről, én minden további nélkül igent mondanék!
– mondja nevetve, majd hozzátette: bár egy hosszú, heteken át tartó folyamatos kemény munka áll ennek hátterében, jó volt picit megpihenni is utána.
Az előadóművészek nagyon szeretik, ha újra belekerülhetnek a pezsgésbe, emiatt a nyarat is nagyon várom már, mert szerencsére sok fellépésem lesz és találkozhatok a közönségemmel. Mi a közönségből táplálkozunk, ők adják az energiát és a visszajelzést.
Komonyi Zsuzsi elárulta, azért a sok munka mellett jut majd idő a családra is, leginkább belföldi, rövidebb kiruccanásokban gondolkodnak.
A nyár az részben egy két és fél hónapos megoldandó feladat minden gyerekes család életében, s bár ilyenkor hétköznap is vannak koncertek, azért próbálok figyelni rá, hogy jusson energia közös, minőségi időre is. A kisfiam például most nagyon szeret túrázni, teljesen rákapott, de tervezünk majd strandolást, biciklizést; szeretnénk majd például egy nagyobb távot is bevállalni a Balaton körül. Kifejezetten nagy nyaralás nem lesz, hiszen a nyár az nekem szezon, de így is folyamatosan jövünk-megyünk a családdal, alapvetően nagyon pezsgő életet élünk.
