Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó sírva búcsúztak A Nagy Duettől: végre valóra vált az álmuk

A Nagy Duett 8. évadának egyik legviccesebb és legszerethetőbb párosa kétségtelenül Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó volt, így sokakat meglepett, hogy tegnap nekik kellett távozni a versenyből. És bár mindketten elsírták magukat a kiesés pillanatában, úgy tűnik, nem bánkódnak igazán, sőt lapunknak most azt is elárulták, mi volt az az álom, amit a műsor által sikerült megvalósítaniuk.

Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó az 5. adásig jutottak A Nagy Duett 2026-os évadában, ahol a Crystal ikonikus dalát is elénekelhették (Fotó: Tumbász Hédi)

Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó sírva búcsúztak A Nagy Duett műsorától Valóra vált Komonyi Zsuzsi álma

Pákó úgy érzi, megjósolták a kiesést

A páros rengeteget fejlődött, végre tudtak bizonyítani.

Bár Komonyi Zsuzsi nevét a tévénézők eddig leginkább talán a Dáridóból ismerhették, ahol Galambos Lajcsi partnereként szerepelt jó néhányszor, A Nagy Duett által végre többen is felfigyeltek rá. A csodálatos énekesnő hétről hétre kapta a magasztos dicséreteket a zsűritől, persze teljesen jogosan, hiszen valóban nem kérdés, hogy szinte bármit el tud énekelni. Ez a rengeteg szeretet pedig igazán meg is hatotta az énekesnőt.

Amit a nézők is láthattak, azok örömkönnyek voltak. Persze nem annak örülünk, hogy kiestünk, hanem annak a mérhetetlen szeretetnek, amit kaptunk. Ez egyszerűen egy csoda volt, egy olyan utazás, amire mindig is vágytam. Hatalmas rajongója vagyok a műsornak, és óriási álmom volt, hogy egyszer részt vehessek benne

– vallotta be Zsuzsi.

„Ez egy új élmény volt, amit megtapasztalhattunk, ahogy énekeltük is. Úgy látszik, mindig előre megénekeltük, ami történni fog, és hát most a két utazóval el is utazunk. De nagyon hálás vagyok, hogy megismerhettem Zsuzsit a csodálatos hangjával, ami annyira hihetetlen, hogy még nem is láttam ilyet eddig A Nagy Duettben” – vette át a szót Pákó, amivel igencsak zavarba is hozta mesterét.

A Nagy Duett tegnapi kiesői könnyek között búcsúztak a műsortól (Fotó: Tumbász Hédi)

A Nagy Duett versenyzői végre megmutathatták magukat

A páros azt is elárulta, amellett, hogy rengeteget fejlődtek a verseny alatt, végre arra is lehetőséget kaptak, hogy megmutassák azt az arcukat, amit eddig csak kevesen láthattak.

„Ez egy óriási tanulási folyamat is volt. Magammal kapcsolatban is sok újat megtanultam, például alkalmazkodni, hiszen én szólóban énekelek, nem szoktam duetteket előadni. Így ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy mennyi mindenre oda kellett figyelni, akár csak olyasmikre is, mint hogy táncosokkal dolgoztunk” – magyarázta Zsuzsi.

A visszajelzések alapján pedig azt érzem, hogy abszolút meg tudtuk mutatni magunkat, azt az énünket, amit szerettünk volna, és amit eddig nem láthattak. Ez a műsor fantasztikus lehetőség volt arra is, hogy megismerjenek minket, mint embert, mert Pákót ismerték valahogy, engem pedig vagy igen vagy nem, de most tényleg önmagunkat adhattuk

– tette még hozzá, amire Pákó is csak helyeselni tudott.