Kökény Lali: „Tudtam, hogy nem lesz könnyű” – kilépne apja árnyékából az énekes

A Megasztár nyolcadik évadában Kökény Lali neve szinte azonnal berobbant. Nemcsak azért, mert Kökény Attila fia, hanem mert már az első pillanatokban kitűnt a mezőnyből különleges hangjával és előadásmódjával. A tehetsége vitathatatlan volt, mégis rengeteg támadást kapott a műsor alatt, sokan úgy érezték, nem érdemli meg a helyét. A közösségi oldalak kommentmezői gyakran kegyetlenek tudnak lenni a sztárokkal és a hírességekkel, ez alól ő sem volt kivétel.

Nem bánta meg Kökény Lali Megasztárban való indulását, a negatív kommentek ellenére is sokat nyert a műsorral (Fotó: Máté Krisztián)

Kökény Lali nem bánta meg a Megasztáros szereplését

A Megasztár alatt folyamatos nyomás nehezedett Kökény Lalira, nemcsak a színpadon, hanem azon kívül is. A nézők véleménye napról napra változott, és sokszor szélsőséges reakciók érkeztek. Bár a nehezebb időszak mellett egyáltalán nem gondol vissza rossz szájízzel a műsorra, mert rengeteg mindent kapott.

Volt egy rossz időszaka a műsornak, viszont ez szerencsére idővel megpuhult és kicsit más lett az utószele. Az emberek véleménye azóta nagyon megváltozott. Igazából talán már a kiesés után is éreztem, hogy megfordult a kommentek hangneme. Ameddig bent voltam, addig mindig az volt, hogy miért vagyok bent, utána pedig rögtön azt írták, hogy nem nekem kellett volna kiesni. Összességében viszont nagyon örülök annak, hogy megtörtént, mert sok mindent tanultam színpadi jelenlétről, és a gondolkodásomat is jó irányba formálta

– mondta.

Kökény Lali apja, Kökény Attila tehetségét örökölte, hasonlóan sikeres pályát szeretne befutni (Fotó: Máté Krisztián)

Ez a hullámzás sok versenyzőt megtörne, de Kökény Lali inkább tanult belőle.

A kritikák ellenére végig kitartott, és a műsor után már egészen más visszajelzéseket kapott.

Tudtam, hogy nem lesz könnyű édesapám után belevágni ebbe a szakmába. Viszont gyerekkorom óta ezt csinálom, ez az álmom, amióta az eszemet tudom, és mindent megteszek, hogy sikeres legyek benne. Most már nagyrészt szerencsére csak szeretetet kapok a követőktől, de azért néha még azok is kommentelnek, akik nem szerettek a Megasztár alatt. De a legfontosabb, hogy amiért a versenyben elindultam, az az volt, hogy ismertséget szerezzek, hogy később hívjanak fellépésekre, és ezt teljes mértékben elértem. Nagyon sok megkeresésem van, úgyhogy nagyon hálás vagyok a műsornak

– tette hozzá.