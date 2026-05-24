„Abszolút nyitottak vagyunk” – Király Linda hamarosan édesanya lesz?

Király Linda és vőlegénye izgatottan készülnek a közelgő esküvőre, melynek vendéglistája egyre csak gyarapszik. A gyönyörű énekesnő úgy érzi, igaz szerelemre lelt vőlegénye személyében és már nagyon várja a nagy napot.
A gyönyörű sztár alig két hónapja mondott igent civil foglalkozású párjának. Az énekesnőt szerelme egy hatalmas gyémánt gyűrűvel lepte meg, Linda pedig boldogan mondott igent a lánykérésre. Ugyan az esküvőig még van egy kis idő, a jegyespár már most elkezdte szervezni életük legfontosabb napjának előkészületeit.
Egyelőre gondolkodunk, nézelődünk, ötletelgetünk, hogy mit hogyan is szeretnénk az esküvőn. Túl sok minden tetszik és nagyon nehéz eldönteni, hogy milyen irányba is szeretnénk menni. A ruhaválasztás sem egyszerű, nagyon tetszenek ezek a mai nagyon modern stílusú ruhák, de ez a habos-babos vonal is
– mesélte a Borsnak Linda a Lázár Chef rendezte Whirpool eseményen.
Király Linda korábban nem gondolta volna, hogy a lagzi megszervezése ekkora izgalommal fog járni, most azonban élvezi a munkálatok minden percét.
"Nem gondoltam volna, hogy engem ennyire elkezd foglalkoztatni ez a szervezés, mert én mindig olyan típus voltam, hogy majd megcsináljuk, jó lesz az úgy és megyünk tovább az életünkben. Most viszont az interneten is folyamatosan szembe jönnek velem az esküvői helyszínek, a tematikák, úgyhogy elég sok ilyen típusú tartalmat fogyasztok az utóbbi időben."
A szerelmesek között már a családalapítás gondolata is felmerült. Király Linda párja mellett megtalálta az igazi boldogságot, így természetesen foglalkoztatja őket a gyermekvállalás gondolata.
Mi mindenre nyitottak vagyunk. Nagyon boldogok vagyunk együtt, és nagyon el tudunk képzelni együtt egy közös családot. Még nyilván nincs semmi biztos, de abszolút nyitottak vagyunk a családalapításra. Meglátjuk, mit hoz az élet, ha Isten is úgy akarja, akkor úgy lesz.
Kovács Lázár nemrég egy hangulatos pizzasütésre hívta a sztárokat, köztük Király Lindát is, ahol felmerült benne az ötlet: mi lenne, ha ő készítené el a menüt az énekesnő nagy napjára? Linda természetesen örömmel fogadta a felajánlást.
"Lázár Chef felajánlotta, hogy szívesen elkészítené az ételeket az esküvőre. Én abszolút el tudom képzelni, hogy egy jó kis olaszos menü lesz a lagzin" – mesélte vidáman az énekesnő.
Király Linda vőlegénye előtt azonban az esküvői menün túl is jó sok feladat áll még, többek között a döntés, hogy egy meghitt szertartás keretein belül mondják ki a boldogító igent, vagy egy országos lagzin ünnepeljenek barátaikkal és szeretteikkel.
A párom inkább a meghitt, romantikus vonal felé vonzódik, én is egyébként, de meglátjuk, mert elkezdtünk listát írni és már jóval hosszabb, mint azt elsőre gondoltuk. De hát ez így szokott lenni, nem?
– nyilatkozta a Borsnak nevetve Linda.
A gyönyörű énekes-dalszövegíró nemrég kisebb sokkot kapott, ugyanis felfedezte, hogy haja vészesen hullik. Linda alaposan utánajárt a problémának, így kiderült, hogy súlyos vas és B12 vitaminhiányban szenved. Orvosai infúziókúrát rendeltek el, amelyre most rendszeresen járnia kell.
Most kezdtem el infúziókúrára járni, mivel kiderült, hogy B12 és vashiányom van. Az utóbbi pár hónapban nem figyeltem úgy oda a vitaminbeszedésre, ahogy kellett volna, amitől elkezdett hullani a hajam. De járok a kezelésekre és hamarosan minden rendben lesz
– mondta Linda, majd hozzátette, hogy ez számára nem jár feszültséggel, pusztán örül, hogy rájöttek a probléma valódi okára.
Abszolút pozitívan fogom fel, tök jó, hogy vannak már ilyen megoldások, mint a vitamininfúzió, mert én hajlamos vagyok azért elfelejteni ezeket beszedni. Úgyhogy ez egyáltalán nem stresszes számomra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.