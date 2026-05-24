„Abszolút nyitottak vagyunk” – Király Linda hamarosan édesanya lesz?

Király Linda és vőlegénye izgatottan készülnek a közelgő esküvőre, melynek vendéglistája egyre csak gyarapszik. A gyönyörű énekesnő úgy érzi, igaz szerelemre lelt vőlegénye személyében és már nagyon várja a nagy napot.

Király Linda és párja közösen szeretnének családot alapítani (Fotó: Markovics Gábor)

Király Linda vőlegényével tervez családot

A gyönyörű sztár alig két hónapja mondott igent civil foglalkozású párjának. Az énekesnőt szerelme egy hatalmas gyémánt gyűrűvel lepte meg, Linda pedig boldogan mondott igent a lánykérésre. Ugyan az esküvőig még van egy kis idő, a jegyespár már most elkezdte szervezni életük legfontosabb napjának előkészületeit.

Egyelőre gondolkodunk, nézelődünk, ötletelgetünk, hogy mit hogyan is szeretnénk az esküvőn. Túl sok minden tetszik és nagyon nehéz eldönteni, hogy milyen irányba is szeretnénk menni. A ruhaválasztás sem egyszerű, nagyon tetszenek ezek a mai nagyon modern stílusú ruhák, de ez a habos-babos vonal is

– mesélte a Borsnak Linda a Lázár Chef rendezte Whirpool eseményen.

Király Linda korábban nem gondolta volna, hogy a lagzi megszervezése ekkora izgalommal fog járni, most azonban élvezi a munkálatok minden percét.

"Nem gondoltam volna, hogy engem ennyire elkezd foglalkoztatni ez a szervezés, mert én mindig olyan típus voltam, hogy majd megcsináljuk, jó lesz az úgy és megyünk tovább az életünkben. Most viszont az interneten is folyamatosan szembe jönnek velem az esküvői helyszínek, a tematikák, úgyhogy elég sok ilyen típusú tartalmat fogyasztok az utóbbi időben."

A szerelmesek között már a családalapítás gondolata is felmerült. Király Linda párja mellett megtalálta az igazi boldogságot, így természetesen foglalkoztatja őket a gyermekvállalás gondolata.

Mi mindenre nyitottak vagyunk. Nagyon boldogok vagyunk együtt, és nagyon el tudunk képzelni együtt egy közös családot. Még nyilván nincs semmi biztos, de abszolút nyitottak vagyunk a családalapításra. Meglátjuk, mit hoz az élet, ha Isten is úgy akarja, akkor úgy lesz.

Talán közelebb van a gyermekáldás, mint azt gondoltuk?

Lázár Chef felajánlotta, hogy elkészíti Király Linda esküvőjére a menüt (Fotó: Markovics Gábor)

Király Linda esküvőjén Lázár Chef készíti az ételt

Kovács Lázár nemrég egy hangulatos pizzasütésre hívta a sztárokat, köztük Király Lindát is, ahol felmerült benne az ötlet: mi lenne, ha ő készítené el a menüt az énekesnő nagy napjára? Linda természetesen örömmel fogadta a felajánlást.