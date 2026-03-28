Király Linda az eljegyzése után: „Nem akarok már görcsösen megvalósítani semmit”

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 13:00
Az énekesnő elképesztően fest fogyása után, nemrég pedig a szerelem is beköszöntött az életébe. Király Linda csak úgy ragyog a boldogságtól, főleg, hogy párja nemrég a kezét is megkérte. Az eljegyzés okozta mámorról, testről és lélekről, illetve jövőbeli tervekről beszélgettünk vele.
Király Linda párja tavaly bukkant fel az életében, mint arról korábban több interjújában is nyilatkozott: az úriember eredetileg egy kávéra hívta el az énekesnőt, ami tulajdonképpen egy randi volt, és a kölcsönös szimpátia is azonnal kézzel fogható volt közöttük. Innen pedig már egy olyan történet indult el, ami egy év alatt eljegyzésig jutott. 

Király Linda az év legfittebb énekesnője díjat vehette át a Just Clear Award-on.
Király Linda fogyása: idén az év "Legfittebb énekesnője" díját kapta meg a Just Clear Awardon (Fotó: Szabolcs László)

Király Linda eljegyzése: élete legboldogabb időszakát éli

Az énekesnő élete egyik legszebb pillanatáról elárulta: nem véletlenül beszél még róla keveset, próbálja elkerülni a mai világ egyik legnagyobb kihívását: hogy elrohannak felettünk a legfontosabb dolgok és közben elfelejtünk élni. 

Elképesztően boldog vagyok, egyrészről szinte lila ködnek mondanám, másrészt viszont nem az, mert egy nagyon jó, boldog időszak ez, amikor mindent tisztán látok, hogy mi miért történik. Próbálom megélni ezt az egészet, ezért sem beszélek még róla, mert egy picit szeretném magamba zárni és megtartani magamnak, illetve nekünk

- áradozott Linda, aki nem véletlenül ennyire tudatos mostanában. 

Király Linda 2025-ben óriási átalakuláson ment keresztül

A gyönyörű énekesnő rengeteget fogyott az elmúlt időszakban, amiről a legnagyobb őszinteséggel, állomásról állomásra kommunikált követőivel. Történetével és nehézségeivel rengeteg hasonló helyzetben lévő embert inspirált, lapunknak adott interjújában pedig azt üzente: egy ekkora változás semmiképp nem lehet gyors. Linda idén a Just Clear Awardon az év legfittebb énekesnője díját is átvehette.

Nagyon hosszú utat jártam be, amíg eljutottam idáig. Számtalan próbálkozásom volt, különféle diéták, léböjt kúrák; azt hiszem, tényleg mindent kipróbáltam, ami létezik. Végül az igazi megoldást az jelentette, hogy kellett egy rendszer az életembe

- mondta a Borsnak Linda, aki hangsúlyozta, ez még mindig csak az első lépés volt ahhoz, hogy megváltozzon az élete:

A legnagyobb dolog tulajdonképpen maga a mentális egészség, enélkül nem működik. Amint elkezdtem a lelkemmel foglalkozni, szép lassan azt vettem észre, hogy olyan szokásokat kezdtem felvenni, amik egészségesek voltak. Teljesen átalakult minden belülről, így pedig egy külső változás is elindult. Tulajdonképpen egészen mostanáig csak tüneti kezelés történt, de amint a lényeget - vagyis a lelkemet - kezdtük meggyógyítani, már minden szempontból jobban lettem.

S hogy ez egy végleges állomás, vagy egy konkrét kitűzött cél felé halad? Szerinte mint minden más, ez sem fekete-fehér.

A fogyásnak az is egy nagyon fontos szegmense, hogy nem kitűzött célokat próbáltam megvalósítani, hanem napról napra próbáltam okosan foglalkozni a dolgokkal és ezáltal változni. Először edzeni kezdtem a tesómmal, aztán egy étkezési programot is beépítettem. Ezek mind változások voltak, amik szép lassan az életem részévé váltak. Szeretnék a jövőben majd még fittebb lenni, de ebben a pillanatban is nagyon boldog vagyok, semmi különöset nem akarok már görcsösen megvalósítani

- zárta gondolatait boldogan Linda.

 

