Király Linda az eljegyzése után: „Nem akarok már görcsösen megvalósítani semmit”

Király Linda párja tavaly bukkant fel az életében, mint arról korábban több interjújában is nyilatkozott: az úriember eredetileg egy kávéra hívta el az énekesnőt, ami tulajdonképpen egy randi volt, és a kölcsönös szimpátia is azonnal kézzel fogható volt közöttük. Innen pedig már egy olyan történet indult el, ami egy év alatt eljegyzésig jutott.

Király Linda fogyása: idén az év "Legfittebb énekesnője" díját kapta meg a Just Clear Awardon (Fotó: Szabolcs László)

Király Linda eljegyzése: élete legboldogabb időszakát éli

Az énekesnő élete egyik legszebb pillanatáról elárulta: nem véletlenül beszél még róla keveset, próbálja elkerülni a mai világ egyik legnagyobb kihívását: hogy elrohannak felettünk a legfontosabb dolgok és közben elfelejtünk élni.

Elképesztően boldog vagyok, egyrészről szinte lila ködnek mondanám, másrészt viszont nem az, mert egy nagyon jó, boldog időszak ez, amikor mindent tisztán látok, hogy mi miért történik. Próbálom megélni ezt az egészet, ezért sem beszélek még róla, mert egy picit szeretném magamba zárni és megtartani magamnak, illetve nekünk

- áradozott Linda, aki nem véletlenül ennyire tudatos mostanában.

Király Linda 2025-ben óriási átalakuláson ment keresztül

A gyönyörű énekesnő rengeteget fogyott az elmúlt időszakban, amiről a legnagyobb őszinteséggel, állomásról állomásra kommunikált követőivel. Történetével és nehézségeivel rengeteg hasonló helyzetben lévő embert inspirált, lapunknak adott interjújában pedig azt üzente: egy ekkora változás semmiképp nem lehet gyors. Linda idén a Just Clear Awardon az év legfittebb énekesnője díját is átvehette.

Nagyon hosszú utat jártam be, amíg eljutottam idáig. Számtalan próbálkozásom volt, különféle diéták, léböjt kúrák; azt hiszem, tényleg mindent kipróbáltam, ami létezik. Végül az igazi megoldást az jelentette, hogy kellett egy rendszer az életembe

- mondta a Borsnak Linda, aki hangsúlyozta, ez még mindig csak az első lépés volt ahhoz, hogy megváltozzon az élete: