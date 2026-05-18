Busz és autó karambolozott, a baleset miatt lezárták az utcát

Egymásnak ütközött egy busz és egy személygépkocsi Kaposváron, a Füredi utcában, a Brassó utca mellett. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A SONLINE információi szerint a forgalmat a Kisfaludy utca felé terelik, aki teheti válasszon másik útvonalat, mivel a reggeli csúcsban hatalmas torlódás alakulhat ki a baleset miatt.

Baleset történt Kaposváron

Kaposváron, a Füredi úton, a Brassó utcai kereszteződés közelében egy busz és egy személyautó ütközött. A balesetben a személyautó sofőrje könnyebb sérüléseket szenvedett, a buszon utazók közül nem sérült meg senki. A forgalmat rendőrök irányítják.

– nyilatkozta Batta Zsolt Iván, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.