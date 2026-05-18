KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Busz és autó karambolozott, a baleset miatt lezárták az utcát

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 08:05
buszautó
A reggeli csúcsban hatalmas torlódás alakulhat ki. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a baleset miatt.

Egymásnak ütközött egy busz és egy személygépkocsi Kaposváron, a Füredi utcában, a Brassó utca mellett. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. A SONLINE információi szerint a forgalmat a Kisfaludy utca felé terelik, aki teheti válasszon másik útvonalat, mivel a reggeli csúcsban hatalmas torlódás alakulhat ki a baleset miatt.

Baleset történt Kaposváron
Fotó: olvasói fotó/SONLINE

Kaposváron, a Füredi úton, a Brassó utcai kereszteződés közelében egy busz és egy személyautó ütközött. A balesetben a személyautó sofőrje könnyebb sérüléseket szenvedett, a buszon utazók közül nem sérült meg senki. A forgalmat rendőrök irányítják.

– nyilatkozta Batta Zsolt Iván, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu