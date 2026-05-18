Csodálatos ajándékot kapott a születésnapjára Csongrádi Kata

Csongrádi Kata az Egyesült Államokban forgatta új klipjét márciusban. Már a korábbi, több mint 170 ezres nézettséget elért előző klipje, a Szédület is ott készült.

Amerikai vendéglátói, Marika és Ferenc fogadták a reptéren / Fotó: Csongrádi Kata

Amikor a kedves kinti alkotótársaim látták Floridában meg New Yorkban, milyen népszerű lett az ott forgatott dal, akkor felajánlották a segítségüket, hogy ha van következő dalom, akkor azt megint kint forgassam. A Dobál a sors nagyon megtetszett nekik

- mesélte Csongrádi Kata a Borsnak. Új klipjét Floridában, Sarasotában, Fort Lauderdale-ben, a Bahama-szigeteken, Nassauban és New Yorkban forgatták. A művésznő eljutott Atlantiszba is, a klipben láthatjuk az ott készült felvételeket.

A klipben a tenger is főszereplő / Fotó: Csongrádi Kata

- Álmaimban szerepelt, hogy egyszer eljutok oda. Nassauban rekonstruáltak olyan építményeket, amelyek ott lehettek, hogy ezek tényleg ott voltak-e, azt nem tudjuk, kutatják, de az egész miliő Atlantiszt hozta és már amikor közeledtünk, kis pillangók röpködtek a gyomromban. Az emberi élet bölcsője, amikor még harmónia volt, őstudás és ősszeretet, az őscivilizáció, ahol mindent tudtak már, de amikor Atlantisz elsüllyedt, akkor elvesztettük. Mindegy, legenda-e vagy sem, jelképes vagy valódi hely, a közös ősi tudást vitték tovább az egyiptomiak, a szanszkritek, a maják. Óriási ereje van az ott látott szimbólumoknak, nem véletlen, hogy ebből is táplálkoztak nagy nemzetek - mesélt a különleges élményről.

Atlantisban az akváriumban, minotauruszokkal / Fotó: Csongrádi Kata

Csongrádi Kata nagy sztárok ereklyéinél is forgatott

A másik spirituális helyszín Csongrádi Kata számára az volt, ahol nagy énekesek szellemét idézték meg: Tampán a Hard Rock Hotelben és Fort Lauderdale-ben a Hard Rock Kaszinóban, ahol Michael Jackson eredeti fellépőruhája van kiállítva, Bob Marley és John Lennon gitárja, Lady Gaga, Jennifer Lopez és Madonna fellépőruhái.

Ezen a zongorán egykor Elvis Presley játszott / Fotó: Csongrádi Kata

Érdekes volt látni ezeket az eredeti ereklyéket, beszívni a hely levegőjét. Nem volt egyszerű a forgatás, mert külön engedélyt kellett szerezünk rá. Nagyon örülök, hogy a bahamai meghívóm, Molnár Terike segítségével ezt is sikerült elintézni és megmutathatok belőle valamennyit a klipben

- árulta el Kata. A Dobál a sors sikere szerinte abban rejlik, hogy olyan érzésekről szól, amelyeket minden ember átél. A mostani, változó világban különösen fontos, hogy miközben próbára teszi az embert a viharos élet, mindig reményt ad a túlélésre és a fájdalmas, nehéz, embert próbáló helyzeteket követi valami jó, valami szép, valami felemelő. Ahogy ezt a művésznő, aki május 18-án ünnepli a születésnapját, a saját életében is megéli.