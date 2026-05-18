Csodálatos ajándékot kapott a születésnapjára Csongrádi Kata

Csongrádi Kata az Egyesült Államokban forgatta új klipjét márciusban. Már a korábbi, több mint 170 ezres nézettséget elért előző klipje, a Szédület is ott készült.
Amikor a kedves kinti alkotótársaim látták Floridában meg New Yorkban, milyen népszerű lett az ott forgatott dal, akkor felajánlották a segítségüket, hogy ha van következő dalom, akkor azt megint kint forgassam. A Dobál a sors nagyon megtetszett nekik
- mesélte Csongrádi Kata a Borsnak. Új klipjét Floridában, Sarasotában, Fort Lauderdale-ben, a Bahama-szigeteken, Nassauban és New Yorkban forgatták. A művésznő eljutott Atlantiszba is, a klipben láthatjuk az ott készült felvételeket.
- Álmaimban szerepelt, hogy egyszer eljutok oda. Nassauban rekonstruáltak olyan építményeket, amelyek ott lehettek, hogy ezek tényleg ott voltak-e, azt nem tudjuk, kutatják, de az egész miliő Atlantiszt hozta és már amikor közeledtünk, kis pillangók röpködtek a gyomromban. Az emberi élet bölcsője, amikor még harmónia volt, őstudás és ősszeretet, az őscivilizáció, ahol mindent tudtak már, de amikor Atlantisz elsüllyedt, akkor elvesztettük. Mindegy, legenda-e vagy sem, jelképes vagy valódi hely, a közös ősi tudást vitték tovább az egyiptomiak, a szanszkritek, a maják. Óriási ereje van az ott látott szimbólumoknak, nem véletlen, hogy ebből is táplálkoztak nagy nemzetek - mesélt a különleges élményről.
A másik spirituális helyszín Csongrádi Kata számára az volt, ahol nagy énekesek szellemét idézték meg: Tampán a Hard Rock Hotelben és Fort Lauderdale-ben a Hard Rock Kaszinóban, ahol Michael Jackson eredeti fellépőruhája van kiállítva, Bob Marley és John Lennon gitárja, Lady Gaga, Jennifer Lopez és Madonna fellépőruhái.
Érdekes volt látni ezeket az eredeti ereklyéket, beszívni a hely levegőjét. Nem volt egyszerű a forgatás, mert külön engedélyt kellett szerezünk rá. Nagyon örülök, hogy a bahamai meghívóm, Molnár Terike segítségével ezt is sikerült elintézni és megmutathatok belőle valamennyit a klipben
- árulta el Kata. A Dobál a sors sikere szerinte abban rejlik, hogy olyan érzésekről szól, amelyeket minden ember átél. A mostani, változó világban különösen fontos, hogy miközben próbára teszi az embert a viharos élet, mindig reményt ad a túlélésre és a fájdalmas, nehéz, embert próbáló helyzeteket követi valami jó, valami szép, valami felemelő. Ahogy ezt a művésznő, aki május 18-án ünnepli a születésnapját, a saját életében is megéli.
Számomra a legszebb születésnapi ajándék, hogy ezt a dalt a közönség ilyen szeretettel fogadta. Rengeteg meghívást kaptam, többek között a Felvidékre, Kárpátaljára, Kanadába, de itthon is sok helyre, ami külön meghatott, például a Vakok Állami Intézetébe és elkezdték játszani a dalt a rádiók is. Ahová küld a sors, ott biztosan dolgom van, szeretnék örömet és reményt vinni az embereknek, mert erre a mai világban óriási szükség van
- zárta szavait a művésznő.
