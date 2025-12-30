Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ettől leesik az állad: Keresztes Ildikó királynőként ragyogott

Keresztes Ildikó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 12:25
Keresztes Ildikó egyszerűen lélegzetelállítóan nézett ki.

Keresztes Ildikó mindig is híres volt a stílusos megjelenéséről, ám ezúttal sikerült emelnie a tétet. Az énekesnő nemrég egy királynőket megszégyenítő ruhában pompázott, amivel mindenki lélegzetét sikeresen elakasztotta.

Keresztes Ildikó sosem okoz csalódást, ha megjelenésről van szó
Keresztes Ildikó sosem okoz csalódást, ha megjelenésről van szó / Fotó: BenceSariPhoto

Keresztes Ildikó valódi királynőként ragyogott

Nemrég az Instagramon osztottak meg néhány olyan fotót, amelyeken az énekesnő egy lélegzetelállítóan gyönyörű, piros ruhában tündökölt. A ruhakölteményt különösen feldobta az, hogy Ildikó egy visszafogott nyaklánc és fülbevaló mellett nem viselt más ékszert a felvételeken, ennek hála minden tekintetet az igéző ruhára vonzott, amelyet mintha csak ráöntöttek volna. Keresztes Ildikó ezzel ismét bebizonyította, hogy nem csupán ő az ország egyik legtehetségesebb énekesnője, de egyben a legstílusosabb dívája is.

 

