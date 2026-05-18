Hatalmas csattantás rázta meg Zuglót – Két autó karambolozott a Füredi utcában

Összeütközött két személyautó Budapest XIV. kerületében, a Füredi utcában, a Szentmihályi útnál. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentőket is riasztották. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani a baleset miatt – írja a Katasztrófavédelem.

A Füredi utcába riasztották a tűzoltókat. A baleset Budapest XIV. kerületében történt. Fotó: Török János