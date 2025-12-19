Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Ne halogass szeretni” – remegő hangon búcsúzott a temetésen Kálloy Molnár Péter felesége

kálloy molnár péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 13:37 / FRISSÍTÉS: 2025. december 19. 13:40
lestár ágnesrudolf péterfiumei úti sírkertbeszéd
December 19-én vettek végső búcsút a kivételes tehetségű színésztől. Kálloy Molnár Péter özvegye megrendítő beszédet mondott.
Lestár Ágnes az utolsó percekig súlyos beteg férje, Kálloy Molnár Péter mellett volt. Az 55 éves korában elhunyt művész utolsó erejével még szerelmet vallott társának, két gyermeke édesanyjának, majd december 1-jén örökre elaludt.

Kálloy Molnár Péter kivételes tehetség volt.
Kálloy Molnár Péter 55 évet kapott az élettől

Kálloy Molnár Péter felesége hihetetlen lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot súlyos betegségben elhunyt férje temetésén, december 19-én a Fiumei úti sírkertben. A délben kezdődő búcsúztatón számtalan barát, pályatárs, kolléga búcsúzott a művésztől, a beszédeket Rudolf Péter, Gáspár András és Hajdu Steve mondták. 

Kálloy Molnár Péter temetése: így búcsúzott a színész felesége

Kálloy Molnár Péter felesége a temetésen.
Lestár Ágnes elcsukló hangon búcsúzott férjétől, Kálloy Molnár Pétertől
Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Lestár Ágnes utolsóként búcsúzott férjétől a ravatalozóban. Beszéde nem volt hosszú, ám nagyon megindító volt. 

Kálloly Molnár Péter temetése.
Lestár Ágnes megindító beszédet mondott Kálloy Molnár Péter temetésén 
Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Az özvegy hangja néha el-elcsuklott.

„Azt köszönöm, hogy meg akartam őt ismerni, hogy együtt akartam vele lenni, hogy egy picit együtt mentem vele az útján. Azért erős ez a pillanat most, azért erős egy temetés, mert ez az a pillanat, amikor a lélek ébren van. Mindenki itt van, vagy rá gondol valahonnan, és mindegyikünk őriz a lelkében egy saját, pici darabot belőle. És ő így teljes. Aztán továbbmegyünk, szétszóródunk és elvisszük a mi kis morzsánkat. Áldja meg az Isten azt a sok kis morzsát, amit a mi utunkra viszünk tőle és belőle. Ezek a morzsák szenvedélyesek, energiával teltek, viccesek, bátrak, filozofikusak, vagy éppen illogikusak. Szóval azt köszönöm, és ő köszöni, hogy vettetek belőle egy kis darabot, hogy azt magatokba építettétek, és most már a ti részetek. Viszitek tovább. Egy olyan léleknek, mint ő, ez a legnagyobb boldogság”

mondta Kálloy Molnár Péter özvegye, aki a legfontosabb mondattal zárta búcsúját.

Ne halogass szeretni

üzente mindenkinek, aki részt vett Kálloy Molnár Péter temetésén.

 

 

