Exkluzív! Jolly tisztázta a vádakat: „Szégyen, hogy kiteregeti a családi dolgainkat"

Tarcsi Zoltán Jolly és Szilveszter konfliktusára nyár elején derült fény, amikor a fiú azzal vádolta meg az ismert énekest, hogy nem támogatja a karrierjében, és apaként sincs jelen az életében. Jolly ezt akkor egyértelműen cáfolta is, majd kijelentette, nem szeretne belemenni a nyilvános sárdobálásba. A hétvégén azonban Szilveszter a Megasztár zsűrijének öntötte ki a lelkét, így a sztárapuka kénytelen volt újra megszólalni ezzel kapcsolatban, és a Borson keresztül szeretné tisztázni a nevét.

Tarcsi Zoltán Jolly és Tarcsi Szilveszter balhéja tovább folytatódik, a sztárapuka reagált a vádakra (Fotó: Tarcsi Zoltán)

Tarcsi Szilveszter Megasztáros szereplése hatalmas port kavart, ami valószínűleg nem is véletlen, sőt Jolly szerint épp ez volt a cél. De a kapcsolatuk néhány évvel ezelőtt még korántsem olyan volt, mint amilyennek a fia lefesti, amit egy közös interjú bizonyít is.

„Érdekes a sors, hogy tegnap, amikor szembejöttek velem ezek a hírek, épp akkor ajánlotta a Facebook ezt a régebbi videót, ahol a fiammal közösen adtunk interjút, amit végül meg is osztottam. Nem magyarázkodni akarok, de tudom, hogy a fiam nem az igazat mondja, mert ahogy abban a videóban beszél rólam, az teljesen más. Szóval szeretném egy kicsit ellensúlyozni az engem ért vádakat” – kezdte Jolly.

Szeretném tisztázni a helyzetet, ami az utóbbi napokban, a fiam megasztáros szereplésre kapcsán kialakult. Először is édesapaként nem könnyű ezt az egészet megélnem, és nem az zavar, hogy próbálkozik, mert örülök, hogy próbálkozik, ebben mindig is támogattam, hanem az, ahogyan ezt teszi. Nem értem, hogy miért egy ilyen sztorival akart szerepelni

– magyarázta.

Jolly párja, Szuperák Barbara is nehezen éli meg a családi viszályt és a nyilvános háborút (Fotó: Ripost)

Jolly elkísérte volna fiát a Megasztár forgatására

Ahogy Kökény Attila Kökény Lalit, úgy Jolly is támogatta volna Szilvesztert a tehetségkutatóban, ám a 23 éves énekes más utat választott, amit az édesapának nagyon rosszul esik.

„Ha megkeresett volna a fiam, ami sajnos nem történt meg, hogy: Apa, szeretnék a Megasztárban részt venni, segíts nekem felkészülni, válasszunk dalt együtt, kísérj el - akkor nagyon szívesen és nagyon büszkén mentem volna vele, mint támogató édesapa. De számomra szégyen, hogy kiteregeti a családi dolgainkat. Nálunk ez nem szokás” – mesélte csalódottan a zenész.

Életemben nem bántottam, nem aláztam meg a családomat, sem a nyilvánosság előtt, sem azon kívül. Mindig próbáltam példát mutatni, tisztelettel fordulni mások felé, és ezt vártam volna el tőle is, hogy ha neki ilyen problémája van, akkor nem a tévén keresztül, a nagy nyilvánosság előtt üzenjen, hanem mondja el személyesen a sérelmeit, ha tényleg van ilyen

– tette hozzá.