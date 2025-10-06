Exkluzív! Jolly tisztázta a vádakat: „Szégyen, hogy kiteregeti a családi dolgainkat"

Tarcsi Zoltán Jolly és Szilveszter konfliktusára nyár elején derült fény, amikor a fiú azzal vádolta meg az ismert énekest, hogy nem támogatja a karrierjében, és apaként sincs jelen az életében. Jolly ezt akkor egyértelműen cáfolta is, majd kijelentette, nem szeretne belemenni a nyilvános sárdobálásba. A hétvégén azonban Szilveszter a Megasztár zsűrijének öntötte ki a lelkét, így a sztárapuka kénytelen volt újra megszólalni ezzel kapcsolatban, és a Borson keresztül szeretné tisztázni a nevét.
Tarcsi Szilveszter Megasztáros szereplése hatalmas port kavart, ami valószínűleg nem is véletlen, sőt Jolly szerint épp ez volt a cél. De a kapcsolatuk néhány évvel ezelőtt még korántsem olyan volt, mint amilyennek a fia lefesti, amit egy közös interjú bizonyít is.
„Érdekes a sors, hogy tegnap, amikor szembejöttek velem ezek a hírek, épp akkor ajánlotta a Facebook ezt a régebbi videót, ahol a fiammal közösen adtunk interjút, amit végül meg is osztottam. Nem magyarázkodni akarok, de tudom, hogy a fiam nem az igazat mondja, mert ahogy abban a videóban beszél rólam, az teljesen más. Szóval szeretném egy kicsit ellensúlyozni az engem ért vádakat” – kezdte Jolly.
Szeretném tisztázni a helyzetet, ami az utóbbi napokban, a fiam megasztáros szereplésre kapcsán kialakult. Először is édesapaként nem könnyű ezt az egészet megélnem, és nem az zavar, hogy próbálkozik, mert örülök, hogy próbálkozik, ebben mindig is támogattam, hanem az, ahogyan ezt teszi. Nem értem, hogy miért egy ilyen sztorival akart szerepelni
– magyarázta.
Ahogy Kökény Attila Kökény Lalit, úgy Jolly is támogatta volna Szilvesztert a tehetségkutatóban, ám a 23 éves énekes más utat választott, amit az édesapának nagyon rosszul esik.
„Ha megkeresett volna a fiam, ami sajnos nem történt meg, hogy: Apa, szeretnék a Megasztárban részt venni, segíts nekem felkészülni, válasszunk dalt együtt, kísérj el - akkor nagyon szívesen és nagyon büszkén mentem volna vele, mint támogató édesapa. De számomra szégyen, hogy kiteregeti a családi dolgainkat. Nálunk ez nem szokás” – mesélte csalódottan a zenész.
Életemben nem bántottam, nem aláztam meg a családomat, sem a nyilvánosság előtt, sem azon kívül. Mindig próbáltam példát mutatni, tisztelettel fordulni mások felé, és ezt vártam volna el tőle is, hogy ha neki ilyen problémája van, akkor nem a tévén keresztül, a nagy nyilvánosság előtt üzenjen, hanem mondja el személyesen a sérelmeit, ha tényleg van ilyen
– tette hozzá.
Ahogy eddig, a mulatós sztár igyekszik most is nyitottan állni a fia felé, még a vádak ellenére is. Elmondása szerint van esély a békülésre, de ennek érdekében a fiának kellene lépéseket tennie.
Nagyon fáj, hogy ezt tette, és nem tudom az-e a célja ezzel, hogy hírnevet akar, vagy hogy engem rossz fényben tüntessen fel, de ezzel nem csak nekem árt, hanem az egész családunkat lejáratja, úgy hogy korábban akárhányszor szüksége volt rám, mindig a rendelkezésére álltam. Ha ő megkeresett, vagy felhívott volna, hogy találkozzunk, akkor ennek semmi akadálya nem lett volna. Nyilván már felnőtt ember, tehát már nem töltünk együtt annyi időt, mint amikor még kisebb volt, de sosem utasítottam el, csak ez az élet rendje
– fejtette még ki.
„Szóval ezt az egész cirkuszt ő csinálta, nem én, ezért először neki kellene engem megkeresni, és bocsánatot kérni, mert nem érdemeltem ezt tőle. De mindezek ellenére azt mondom, hogy ezt meg kell beszélni, mert nem tudom, hogyan jutottunk ide, de szörnyű, hogy a saját fiam miatt kell védenem magamat” – zárta a beszélgetést az énekes.
