Noszály Sándor: „A nők lelke és empátiája sokkal fejlettebb”

Noszály Sándor betegsége sokáig rejtély volt a nyilvánosság számára, tavaly rengeteg élő bejelentkezéssel sokkolta a követőit, mígnem hónapokkal később kiderült, hogy bipoláris zavarral küzd. Az egykori teniszező azóta már jól van, de rengeteget foglalkozik az elméjével és a lelki dolgokkal. Legújabb videójában kendőzetlen őszinteséggel vallott férfiakról és nőkről.

Noszály Sándor Nagy Ő-ként próbálta megtalálni az igazit 23 évvel ezelőtt (Fotó: Mediaworks)

Noszály Sándor: „Korábban nem tudtam elhagyni az egómat”

Noszály Sándor fiatalon került a tévé képernyőjére, noha több interjújában is hangsúlyozta, hogy esze ágában sem volt Nagy Ő-nek lenni, a sors mégis így alakította az életét. Akkor egy ország nézhette végig, hogy egy teljes hölgykoszorú hogyan küzd meg a kegyeiért, s bár élete párját akkor nem találta meg, hamarosan újra találkozhat az egykori versenyzőkkel, hiszen a csapat találkozót szervez 23 év után. A nőkről és világról alkotott képe mára persze már jócskán átformálódott, ami javarészt annak az óriási lelki utazásnak köszönhető, amelyen az utóbbi időben végigment.

Nekem az a véleményem, hogy a biológiai kreativitás miatt, vagyis, hogy a nők képesek szülni, a lelkük és az empátiájuk sokkal fejlettebb, mint a férfiaknak

- meséli Sanyi, aki bár hozzátette, hogy az asztrológiában a férfi a nap és a nő a hold, a lelki fejlődésben ez épp fordítva van, vagyis a nők sokkal nagyobb hatással vannak a férfiakra lelkileg, mint fordítva.

A populáció fennmaradása miatt a férfiak mindig a mennyiségre mentek inkább, a nők pedig a minőségre. Ennek az emberiség fejlődésében is megvan a logikus magyarázata, hiszen a férfinek már az őskorban is meg kellett védenie a családot, ölnie kellett, ez tette ki a maszkulin energiát.

Noszály Sándor szerint három fajta férfi létezik: a monogám, a poligám és egy úgynevezett paligám, utóbbi nem hivatalosan az a kategória, amikor a nők bepalizzák a férfiakat.

Egy monogám férfi hiába él monogám életet, ha miközben a feleségével szexel, másra gondol. Meg persze van az a kategória is - elnézést a kifejezésért - amikor a férfi végigd.gja az egész várost, mert meg akar felelni a barátainak és skalpvadászatot csinál, pedig közben meleg családi fészekre vágyna. Szerintem nem az a lényeg, hogy melyiket vállalja, hanem az, hogy a férfi saját magát adja és ezt kommunikálja is. Egyik se hiba.

Az okfejtegetést egyébként azzal is indokolta az egykori Nagy Ő, hogy az elmúlt időszakban saját bevallása szerint karmikus találkozásai voltak: járt Indiában, találkozott dalai lámával és különböző spirituális technikákkal megnyitották az elméjét, amelynek hatására az egóját teljesen nullára csökkentette.