A nézők ítéletet mondtak a Hunyadi sorozatról: Közleményt adott ki a TV2

Az év eddigi legnézettebb műsora volt a Hunyadi, a bemutató óta minden héten nézettségi toplistanyertes volt a TV2 világszínvonalú sorozatának premier epizódja a fő kereskedelmi korcsoportban (A18-59). A nézők az elmúlt hetekben Hunyadi-rajongók, a szereplők pedig igazi nemzetközi sztárok lettek.

A sikersorozat megtalálta az utat a nézők szívéhez, az ízig vérig magyar történet olyanokat is leültetett a képernyők elé, akik inkább a streaming platformokhoz szoktak. Már az első héten nézettségi rekordokat döntött a grandiózus nemzetközi alkotás, amelynek szereplőiért nemcsak a magyar közönség, hanem már az osztrák és szlovén televíziónézők is rajonganak.



Egyértelműen a Hunyadi lett a tavaszi hétvégék győztese. A több mint hatszáz – köztük több nemzetközi - színész és kaszkadőr részvételével készült produkció premier epizódjait elsőként a TV2 nézői láthatták, majd Szlovéniában és Ausztriában is bemutatták a többnyelvű szériát. A fő kereskedelmi korcsoportban (A18-59) már a premier hétvége az éves műsortoplista első helyére repítette a TV2 népszerű sorozatát, amely azóta is uralja piacvezető pozícióját.



2025-ben a teljes tévés piacot magában foglaló éves műsortoplista első 5 helyét jelenleg is a Hunyadi foglalja el a 18-59 évesek körében (vizsgált időszak: 2025.01.01-2025.04.27.). A március 8-i bemutató óta ráadásul nem volt olyan hét, hogy ne a sorozat premier epizódja legyen az első helyezett a nézettségi versenyben ebben a korcsoportban. A széria minden egyes epizódja jelentős előnnyel volt idősávja legnézettebb műsora mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+).



A 10 részes Hunyadi átlagos nézőszáma a 18-59 évesek körében 414 ezer fő volt, átlagos nézői részesedése pedig 20,8%, míg az RTL 10,3%-ot ért el a műsor idősávjában. Ez azt jelenti, hogy a korcsoportba tartozó tévénézők több, mint ötöde a Hunyadit nézte, és így átlagosan kétszer annyian választották, mint a fő konkurens műsorait ebben az idősávban.

A teljes lakosság körében még látványosabb a különbség, hiszen az átlag 821 ezres nézőszámhoz 21,4%-os nézői részesedés párosult (RTL azonos idősáv: 10,2%). A sorozat legnézettebb epizódja közel egymilliós nézőszámot ért el (AMR: 941 ezer fő) a teljes lakosság körében, amire 2021 áprilisa óta, vagyis az elmúlt közel 4 évben egyetlen sorozat egyetlen epizódja sem volt képes a teljes magyar televíziós piacon.



„Büszkék vagyunk rá, hogy a Beta Film és a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával létrejött sorozatra ilyen sokan kíváncsiak voltak. A Hunyadi nagymértékben hozzájárult ahhoz is, hogy 2025 első negyedévének átlagában a TV2 lett a legnézettebb csatorna a fő kereskedelmi korcsoportban és a teljes lakosság körében is, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. Régi álmunk volt egy ilyen világszínvonalú produkciót bemutatni a nézőknek, és örömmel látjuk, hogy van igény erre a műfajra is. Úgy gondolom, hogy a legjobb stratégiai döntést hoztuk azzal, hogy szombatonként adtuk a sorozatot. Mertünk kockáztatni, és megérte, az elért eredmény ezt igazolja.” – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.



„Életem egyik nagy vágya volt, hogy elmesélhessek a világnak egy igazi magyar történetet – mégpedig úgy, hogy az izgalmas legyen, és érdekelje azokat is, akik talán azt sem tudják, merre van Magyarország. Nyolcéves korom óta külföldön élek, filmproduceri pályám Kanadában és Amerikában bontakozott ki, ezért ezt a vágyamat eddig csak egyszer tudtam megvalósítani: 1999-ben, amikor Szabó Istvánnal közösen elkészítettük A napfény íze című filmet. Amikor Hazai Kinga és Cecília kezembe adták Bán Mór történelmi regényeit, felismertem a déli harangszó legendájában az egész világot megszólító magyar történetet. Meghívtam régi barátomat, Krskó Tibort, hogy társuljon mellém, és nem sokkal később a TV2 is csatlakozott – így született meg a Hunyadi sorozat.

De ahhoz, hogy a mi Hunyadink meghódítsa a világot, először itthon kellett győznie. És ezt a csatát a TV2 csapata vívta meg – bátran, kiválóan és sikeresen. Ahogy Szilágyi Miklós, Hunyadi János sógora – Mátray László kiváló alakításában – mondja Kádár Gellértnek a nándorfehérvári diadal után: „Győztünk, testvér!” – nyilatkozta a sorozat producere, Robert Lantos.