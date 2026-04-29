Harsányi Gábor sztrókot kapott: „Nem tudtam mozgatni a bal kezemet meg a bal lábamat ”

Harsányi Gábor Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színész, író, drámaszerző, érdemes művész. A Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után a Thália, majd a Nemzeti Színház tagja volt, alapítója a Karinthy Színháznak és az Újpest Színház művészeti vezetője. Olyan emlékezetes szerepei vannak, mint Láng Vince az Egy óra múlva itt vagyok vagy a görög diplomata a Jó estét nyár, jó estét szerelem című tévéfilmben. Számos könyv és színdarab szerzője, közkedvelt szinkronszínész.

Harsányi Gábor / Fotó: Neshama podcast

Így van most Harsányi Gábor

A közkedvelt színész nemrég a Neshama TV podcastjében mesélte el, hogy sztrókot kapott. Az orvosok villámgyorsan felismerték, hogy baj van, és nagyon hamar beavatkoztak, ennek köszönheti az életét.

Egy reggel felébredtem, és belezuhantam egy mély gödörbe. Egy folyosón találtam magam, és nem tudtam mozgatni a bal kezemet meg a bal lábamat

- kezdte megrendítő vallomását Harsányi Gábor, akinek szerencsére csak egyetlen hajszálér záródott el az agyában, nem pedig teljes sztrók volt, így könnyebben tudták kezelni.