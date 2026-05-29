Hoppá: a katari herceggel és a Barcelona sztárjával játszott Hajdú Péter

A híres műsorvezető új hobbit vett fel, ami nem más, mint a padel. A napokban azonban olyan emberekkel futott össze, akikre ő sem számított. A Barcelona korábbi legendás középpályása, Ivan Rakitic is feltűnt a törökbálinti pályán. A névsor azonban itt még nem áll meg, mivel Hajdú Péter lapunknak elárulta, hogy a katari herceg is éppen ott játszott a mellette lévő pályán.

Hajdú Péter nem akárkikkel játszott Törökbálinton (Fotó: Markovics Gábor)

Hajdú Péter először nem hitt a szemének

A mellettem lévő pályán játszott Rakitic, az egyesen pedig a katari herceg, a katari külügyminiszterrel padelezett. Szóval elég erős felhozatal volt

– mesélte lapunknak a műsorvezető.

A játék közben azonban még nem volt biztos benne, hogy ki is játszik pontosan mellette. „Amikor átnéztem a másik pályára, akkor egyből azt gondoltam, hogy ő úgy néz ki, mint Rakitic. Nem is értettem, hogy mit keres itt, ráadásul magyarokkal játszott. Odamentem a tulajhoz, aki mondta, hogy ő tényleg a Rakitic. Kértem egy képet és véletlen még az öltözőben is együtt öltöztünk és dumáltunk” – árulta el Hajdú Péter.

Hajdú Péter elárulta, hogy kinek szurkol a holnapi döntőben (Fotó: Markovics Gábor)

Ivan Rakitic elárulta, szerinte ki nyeri a BL döntőt

Nyilván beszéltünk a Bajnokok Ligája döntőjéről is és megkérdeztem, hogy mit gondol, ki fog nyerni. Ő azt mondta, hogy a PSG. Ebben egyetértettünk, mert szerintem is ők az esélyesebbek. Amúgy egy baráti beszélgetés volt a játékról

– jegyezte meg lapunknak a műsorvezető.

Ivan Rakitic is a párizsi csapatot tartja esélyesnek, de mellette a magyar labdarúgó válogatott játékosa is elárulta Hajdú Péternek, hogy ő mit tippel. „Még aznap fordult meg az éttermemben Sallai Roland, aki szintén a PSG-t tippelte, szóval elég egyöntetű volt a vélemény a döntőről” – emelte ki a műsorvezető, aki nem csak esélyesnek tartja a francia csapatot, hanem nekik is szurkol majd a holnapi találkozón.

Holnap, május 30-án, Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája 2025/26-os kiírásának döntőjét, ahol a tavalyi győztes Paris Saint-Germain és az Arsenal mérkőzik meg egymással a Puskás Ferenc Stadionban.