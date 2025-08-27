Hajas László: Hitelt vettünk fel, le voltunk nullázva

Hajas László pár hete ünnepelte hetvenedik születésnapját. Ennek kapcsán a hot! magazin készített a sztárfodrásszal interjút, aki betekintést engedett az színfalak mögé, ahol bizony nem voltak mindig boldog pillanatai.
hot!: Nemrégiben hetvenéves lettél. Úgy tudjuk, tartottak neked egy meglepetésbulit!
Hajas László: Nem tudtam az egészről semmit! Két hónapja kérdezte a feleségem, hogy akarok-e bulit.
Azt mondtam neki, hogy nem, mert elég volt, amikor a hatvanadikat ünnepeltük. Menjünk el vacsorázni szűk körben, és ennyi. Aznap forgattam, hazamentem, letusoltam, a feleségem tanácsára felvettem egy inget, és elindultunk „vacsorázni”.
Az Erzsébet térnél lementünk a mélygarázsba, majd amikor feljöttem, láttam, hogy egy vendéglátóipari egységben szinte az összes régi és új kollégám és a családom is ott volt. Állati jólesett, persze utána a whiskey is!
hot!: A születésnapi parti után ismét jöttek a dolgos hétköznapok?
Hajas László: Másnap indultunk Görögországba a családdal. Tartom, hogy a közösen megélt élmények fontosabbak, mint a tárgyak. Ezt nagyon régóta vallom, amióta elváltam az első feleségemtől. A nagylányom, Orsi már negyvenegy éves.
Annak idején azt találtam ki, hogy mivel a munkám miatt keveset vagyok vele a hétköznapokban, ezért amikor elmegyek nyaralni, akkor azt a gyerekemmel közösen teszem.
Ezért van, hogy a mai napig együtt megyünk kikapcsolódni, egy évben legalább kétszer. Ilyenkor együtt van a család, társasozunk, jókat beszélgetünk.
hot!: Mozaikcsaládod van. Hogyan jönnek ki egymással a gyerekek?
Hajas László: Nagyon szeretik egymást! Judit is hozott egy lányt az előző házasságából: Bius négyéves volt, amikor megismertem, most pedig 32.
Szoros a kapcsolat a három gyerek között: annyit beszélgetnek, hogy sokszor olyanokat tudnak egymásról, amiket mi nem! (Nevet.)
hot!: Említetted, hogy inkább élményeket adsz a gyerekeidnek.
Hajas László: Amikor a fiam lediplomázott, kapott egy motort. Kaptak tőlem tárgyakat is, de mindig eseményhez kötöttem. Amúgy sem vagyok az, aki vágyik a vagyonra.
Sosem csináltam semmit a pénzért.
Úgy voltam, mindig legyen annyi, hogy jól érezzem magam, de ennyi.
hot!: Volt valaha problémád a pénzzel?
Hajas László: Amikor húsz évvel ezelőtt építkeztünk a feleségemmel, annyira nem volt pénzünk, hogy fel kellett törnünk a kollégáimtól kapott malacperselyt, hogy ki tudjuk fizetni az esküvői vacsorát. Építkeztünk, hitelt vettünk fel, teljesen le voltunk nullázva.
Erre visszagondolva jövök rá, hogy soha nem vezérelt a pénz. Szeretek tenni valamit; ha megfizetik, szuper – ha nem, akkor nem. A mai napig van, hogy elvállalok egy munkát ingyen, mert olyan kéri.
hot!: Ebből a hozzáállásból jön a jótékonykodás is?
Hajas László: Arról keveset szoktak írni az újságok! (Mosolyog.) Tíz éve minden évben anyák napján négyen-öten elmegyünk a Tűzoltó utcai klinikára, és megcsináljuk a haját azoknak az édesanyáknak, akik nem tudnak elmozdulni a gyerek mellől.
De gyermekotthonoknak is gyűjtünk.
hot!: Ha már szóba jött a motor: hogyan jött az életedbe?
Hajas László: Ad egy olyan szabadságérzetet, amit semmi más. Meg persze parkolni és közlekedni is könnyebb vele! Emlékszem, amikor 15 éves voltam, alig vártam, hogy legyen egy kerékpárom. Eltörtem a lábam, hogy tudjak venni egy biciklit! Ugyanis a biztosítótól kaptam rá négyszáz forintot, és azt már csak ki kellett pótolni. Amikor fodrásztanuló lettem, a baráti körben divat lett a segédmotoros kerékpár.
Akkor már kaptam borravalót a hajmosásért, a kabátfelakasztásért. Azt gondoltam, hogy „Figyelj Laci! Keresel húsz forint borravalót egy nap: abból tegyél el tízet, a másikból étkezz!” Szorgosan gyűjtögettem, össze is jött nagyjából 2000 forint, azt pedig anyukámék kipótolták.
hot!: A fiad viszi tovább ezt?
Hajas László: Ugyanezt a folyamatot szerettem volna megadni neki is. Nyolcévesen kapott egy 50 köbcentis motort, és a forgalommentes utcákon tanítottam. Majd amikor érettségizett, kapott egy segédmotoros kerékpárt, amikor pedig nagyobb lett, letette a rendes motorkerékpár-jogosítványt, és imádja.
hot!: A feleséged mit szól ehhez a veszélyes hobbihoz?
Hajas László: Hiszek abban, hogy az utunk meg van írva, és amit a Jóisten elrendelt, az úgy lesz.
Úgyhogy bízom benne, hogy szeret bennünket és vigyáz ránk a közlekedésnél. Akárhányszor bementem az üzletbe dolgozni, mindig fél órán át kerestem parkolóhelyet.
Akkor megkértem a feleségemet, Juditot, engedje meg, hogy újra motorra üljek, mert korábban nem engedte. Féltett, de aztán szép lassan visszaszoktam rá.
hot!: Vannak benned félelmek a korod miatt?
Hajas László: Nem foglalkozom vele. Ez egy szám, kész, túl vagyunk rajta, megyünk tovább. Minden fiatalon tart, legyen az a család vagy az a tudat, hogy mennyire fontos a mi szakmánk az emberek életében. A vendégek számára fontos a jó frizura, nekem pedig az, hogy minőségi szakemberek legyenek itthon.
Legalább tíz év munkája volt, mire elértük, hogy érettségihez kössék a fodrászatot. Küzdünk a kókler emberek ellen, hogy normális szakképzés legyen.
Persze még mindig vannak olyan oktatóhelyek, ahol becsapják az embereket: odamennek, és azt hiszik, hogy nyolc hónap alatt megtanulják a szakmát – közben pedig egy vécépapírral egyenértékű bizonyítványt kapnak. A komplex szakmát nem lehet már csak iskolákban megtanítani.
hot!: Hiszel a sorsban?
Hajas László: Pályakezdő koromban egyszer egy házibuliban jósoltak nekem. Azt mondta a srác, hogy nem leszek katona, megoldódik a szalonban lévő aktuális problémám, meghal egy közeli hozzátartozóm öt éven belül, és én leszek Magyarország egyik legismertebb fodrásza, illetve két gyermekem lesz.
Végül három lett, de ebből minden bejött, kivétel nélkül. Az a része igazán hátborzongató, hogy pontosan öt évre rá, 1985-ben elhunyt az édesanyám. Azóta hiszem, hogy meg van írva fent a történetünk.
hot!: Mi volt az, ami miatt megszeretted a szakmádat?
Hajas László: Van egy olyan mondásom, hogy csak az menjen fodrásznak, aki szereti a másik embert, és szeret annak adni.
Ha a mi szakmánkban tönkreteszel egy hajat, évekbe telik, mire rendbe jön. Picit az egészségügyhöz tudnám hasonlítani: orvosnak is az menjen, aki szereti az embereket és a gyógyításukat.
Addig tervezek dolgozni, amíg kiesik a kezemből az olló. Még bírom, inkább szellemileg fáradok el egy hosszú nap után. Álmaim pedig mindig voltak: szeretnék létrehozni egy fodrászmúzeumot, régiségekkel.
hot!: Nemrégiben ki is tüntettek!
Hajas László: Úgy kezdődött, hogy éppen forgattam, amikor megjelent két fiú, hogy levelet hoztak a miniszterelnöktől, amiben felköszöntött. Már ott meglepődtem, de aztán mondták, hogy valamit elfelejtettek, és itt alá kellene írnom, mert kitüntetést kapok.
Néztem kikerekedett szemekkel, de nagyon boldog voltam, amikor átnyújtották a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.
Az ember mindig keresi a visszaigazolásokat, ez pedig úgy érzem, igazi megtiszteltetés.
