Hajas László: Hitelt vettünk fel, le voltunk nullázva

Hajas László pár hete ünnepelte hetvenedik születésnapját. Ennek kapcsán a hot! magazin készített a sztárfodrásszal interjút, aki betekintést engedett az színfalak mögé, ahol bizony nem voltak mindig boldog pillanatai.

Hajas László családja körében ünnepelte 70. születésnapját - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: Nemrégiben hetvenéves lettél. Úgy tudjuk, tartottak neked egy meglepetésbulit!

Hajas László: Nem tudtam az egészről semmit! Két hónapja kérdezte a feleségem, hogy akarok-e bulit.

Azt mondtam neki, hogy nem, mert elég volt, amikor a hatvanadikat ünnepeltük. Menjünk el vacsorázni szűk körben, és ennyi. Aznap forgattam, hazamentem, letusoltam, a feleségem tanácsára felvettem egy inget, és elindultunk „vacsorázni”.

Az Erzsébet térnél lementünk a mélygarázsba, majd amikor feljöttem, láttam, hogy egy vendéglátóipari egységben szinte az összes régi és új kollégám és a családom is ott volt. Állati jólesett, persze utána a whiskey is!

hot!: A születésnapi parti után ismét jöttek a dolgos hétköznapok?

Hajas László: Másnap indultunk Görögországba a családdal. Tartom, hogy a közösen megélt élmények fontosabbak, mint a tárgyak. Ezt nagyon régóta vallom, amióta elváltam az első feleségemtől. A nagylányom, Orsi már negyvenegy éves.

Annak idején azt találtam ki, hogy mivel a munkám miatt keveset vagyok vele a hétköznapokban, ezért amikor elmegyek nyaralni, akkor azt a gyerekemmel közösen teszem.

Ezért van, hogy a mai napig együtt megyünk kikapcsolódni, egy évben legalább kétszer. Ilyenkor együtt van a család, társasozunk, jókat beszélgetünk.

hot!: Mozaikcsaládod van. Hogyan jönnek ki egymással a gyerekek?

Hajas László: Nagyon szeretik egymást! Judit is hozott egy lányt az előző házasságából: Bius négyéves volt, amikor megismertem, most pedig 32.

Szoros a kapcsolat a három gyerek között: annyit beszélgetnek, hogy sokszor olyanokat tudnak egymásról, amiket mi nem! (Nevet.)

Hajas László feleségével a nulláról építkeztek – nem a pénz vezette őket

Hajas László szenvedélye a motorozás - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

hot!: Említetted, hogy inkább élményeket adsz a gyerekeidnek.

Hajas László: Amikor a fiam lediplomázott, kapott egy motort. Kaptak tőlem tárgyakat is, de mindig eseményhez kötöttem. Amúgy sem vagyok az, aki vágyik a vagyonra.

Sosem csináltam semmit a pénzért.

Úgy voltam, mindig legyen annyi, hogy jól érezzem magam, de ennyi.