A mellei miatt piszkálják Rácz Jenő feleségét! Gyuricza Dóra most kiállt magáért

Rácz-Gyuricza Dóra rendszeresen enged betekintést a mindennapjaiba a közösségi oldalain, követői pedig imádják, hogy az édesanya mindig őszintén beszél a hétköznapok kihívásairól. Sokan kíváncsiak arra, hogyan egyezteti össze az anyaságot a munkával, miként figyel oda a külsejére, vagy éppen hogyan kezeli a mindennapi problémákat, ezért Dóra gyakran ad lehetőséget arra is, hogy kérdéseket tegyenek fel neki.

Rácz-Gyuricza Dóra és Rácz Jenő elfogadják magukat olyannak, amilyenek (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Rácz-Gyuricza Dóra melleit kritika érte

Ezúttal azonban egy olyan téma került elő, amely sokakat meglepett. Az egyik követője ugyanis azt kérdezte, hogy Rácz Jenő felesége gondolkodik-e azon, hogy megműttesse valamelyik testrészt. Dóra válasza pedig nagyon őszinte és határozott volt.

„Van olyan, amit megműttetnél magadon?” – kérdezte az egyik követője.

„Nincs. Nem vagyok képmutató, persze mindent beleadok, hogy a maxot hozzam ki magamból, de abból dolgozom, amit alapból Isten adott.”

Tudom, tudom, számtalanszor megkaptam már, hogy miért nem csináltatom meg a cickóim, hát mert nekem ez így tetszik. Voltam dupla D méret szoptatás alatt, és alig vártam, hogy újra visszaálljanak a dolgok. Nincs olyan ismerősöm, aki ne bánta volna meg a mellműtétet, vagy ne lenne valami utólagos baj vagy korrekcióra szükség…

„Nálam a titok a fogszabi, a sok edzés, egészséges táplálkozás, smink és divat. Egyediségeinktől vagyunk különlegesek!” – válaszolta Rácz-Gyuricza Dóra a 24 óráig elérhető történetében.

Gyuricza Dóra egyik testrészét sem akarja megműttetni (Fotó: Instagram / Gyuricza Dóra)

Rácz-Gyuricza Dóra nem akar megfelelni mindenkinek

Dóra szavai sok követőjénél betaláltak, hiszen manapság egyre többen érzik úgy, hogy a közösségi média világában állandó nyomás nehezedik a nőkre a külsejükkel kapcsolatban. Az influenszer azonban láthatóan nem szeretne megfelelni mások elvárásainak, inkább arra törekszik, hogy jól érezze magát a saját bőrében.

Az édesanya korábban is többször beszélt arról, mennyire fontos számára az egészséges életmód, a rendszeres mozgás és az önazonosság. Bár odafigyel a megjelenésére, nem hisz abban, hogy a szépség kizárólag műtéteken múlik. Inkább azokat a dolgokat tartja fontosnak, amelyek természetes módon segítenek abban, hogy valaki magabiztosnak és kiegyensúlyozottnak érezze magát. Dóra tehát ismét bizonyította: számára a legfontosabb az, hogy önmaga maradjon.