A mellei miatt piszkálják Rácz Jenő feleségét! Gyuricza Dóra most kiállt magáért

Rácz-Gyuricza Dóra rendszeresen enged betekintést a mindennapjaiba a közösségi oldalain, követői pedig imádják, hogy az édesanya mindig őszintén beszél a hétköznapok kihívásairól. Sokan kíváncsiak arra, hogyan egyezteti össze az anyaságot a munkával, miként figyel oda a külsejére, vagy éppen hogyan kezeli a mindennapi problémákat, ezért Dóra gyakran ad lehetőséget arra is, hogy kérdéseket tegyenek fel neki.
Ezúttal azonban egy olyan téma került elő, amely sokakat meglepett. Az egyik követője ugyanis azt kérdezte, hogy Rácz Jenő felesége gondolkodik-e azon, hogy megműttesse valamelyik testrészt. Dóra válasza pedig nagyon őszinte és határozott volt.
„Van olyan, amit megműttetnél magadon?” – kérdezte az egyik követője.
„Nincs. Nem vagyok képmutató, persze mindent beleadok, hogy a maxot hozzam ki magamból, de abból dolgozom, amit alapból Isten adott.”
Tudom, tudom, számtalanszor megkaptam már, hogy miért nem csináltatom meg a cickóim, hát mert nekem ez így tetszik. Voltam dupla D méret szoptatás alatt, és alig vártam, hogy újra visszaálljanak a dolgok. Nincs olyan ismerősöm, aki ne bánta volna meg a mellműtétet, vagy ne lenne valami utólagos baj vagy korrekcióra szükség…
„Nálam a titok a fogszabi, a sok edzés, egészséges táplálkozás, smink és divat. Egyediségeinktől vagyunk különlegesek!” – válaszolta Rácz-Gyuricza Dóra a 24 óráig elérhető történetében.
Dóra szavai sok követőjénél betaláltak, hiszen manapság egyre többen érzik úgy, hogy a közösségi média világában állandó nyomás nehezedik a nőkre a külsejükkel kapcsolatban. Az influenszer azonban láthatóan nem szeretne megfelelni mások elvárásainak, inkább arra törekszik, hogy jól érezze magát a saját bőrében.
Az édesanya korábban is többször beszélt arról, mennyire fontos számára az egészséges életmód, a rendszeres mozgás és az önazonosság. Bár odafigyel a megjelenésére, nem hisz abban, hogy a szépség kizárólag műtéteken múlik. Inkább azokat a dolgokat tartja fontosnak, amelyek természetes módon segítenek abban, hogy valaki magabiztosnak és kiegyensúlyozottnak érezze magát. Dóra tehát ismét bizonyította: számára a legfontosabb az, hogy önmaga maradjon.
