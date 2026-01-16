Ezt nem láttuk jönni! Újra együtt Szegedi Fecsó és Géczi Bea

Géczi Bea és Szegedi Fecsó kapcsolata közel sem nevezhető diadalmenetnek. A balhés páros számtalan szakításon és egymásra találáson van túl. Legutóbb úgy tűnt, végleges a búcsú, most azonban váratlanul romantikus nyaralásról posztoltak és úgy tűnik, ismét tombol a szerelem.

Géczi Bea és Szegedi Fecsó szappanoperája folytatódik (Fotó: Instagram/Géczi Bea)

Géczi Bea és Fecsó kibékültek?

Géczi Bea és Szegedi Ferenc, azaz Fecsó nemrég még örök ellenségnek tűnt. Bár két kisfiuk örökre összeköti őket, a szexi szőkeség nem akart több esélyt adni a léhűtő férfinak.

Év végén még így nyilatkozott elmarasztalóan az exéről a Borsnak:

Fecsó sosem fog megváltozni! Szó szerint eldobta a családját a bulizás miatt. Ez számomra máig nagyon nagy fájdalom. Hiszen, amikor gyereket vállal az ember, abban bízik, hogy egy teljes, szerető családot fog építeni. Én sem így terveztem, nem akartam egyedül maradni a gyerekekkel. Ő azonban nem tudott leállni. Nem volt mellettünk, nem választott minket. Én pedig elfáradtam. Próbáltunk sokszor újrakezdeni, de mindig előjött a megcsalás, a hazugság

– sorolta Bea, aki magára maradt a lelki fájdalommal és a gyerekneveléssel járó felelősséggel.

Hogy az év végi meghitt ünnepi időszak, vagy valami más lágyította meg Bea szívét, nem tudni, de az biztos, hogy most mégis megkívánták a felmelegített káposztát!

A páros ugyanis ezekben a percekben Egyiptom legnépszerűbb üdülőövezetében, Sharm el Sheiken romantikázik! Erről félreérthetetlen, összebújós fotó is tanúskodik a magát énekesnőként is kiteljesítő, Mandula Ádámnak is gyereket szülő szőke ciklon közösségi oldalán.

Úgy fest, újabb felvonás kezdődik a véget nem érő szerelmi drámában, ami talán még a végén happy enddel végződik.