Szívszorító, mit idéznek fel a kórházlátogatások Gáspár Zsoltiban, mégis visszatér évente háromszor

Huszonnégy éves hagyományát viszi tovább Gáspár Zsolti idén is, hiszen több mint negyven településre látogat el személyesen, hogy ajándékot vigyen a gyerekeknek. A Farm VIP Zsolti Gazdája a budapesti gyermekeket sem hagyja cserben, már kora reggel a Bethesda Kórházban, majd a Heim Pál Gyermekkórházban igyekezett mosolyt csalni a kicsik arcára, útja pedig itt még korántsem ért véget, fáradhatatlanul hajtott tovább a következő helyszínre. A Borsnak adott interjújában elárulta, miért tulajdonít ennek kiemelten fontos szerepet.

Gáspár Zsolti mikuláskor mindig felkerekedik és járja az országot, a kórházakat, hogy ajándékot vigyen a gyerekeknek (Fotó: Gáll Regina)

Gáspár Zsolti: „A gyerekek gyógyulásához ez is hozzátartozik”

A műsorvezető minden évben várja ezeket az alkalmakat, nagyon szeret adományozni.

Huszonnégy éve tart a hagyomány, ennyi idősek az iker gyermekeim, itt gyógyították őket is régen. Azóta minden évben háromszor érkezem vissza a kórházakba, Mikuláskor, gyereknapon, illetve Semmelweis-napon, amikor meg az orvosoknak hozunk szendvicseket. Nagyon szeretek ide visszajönni, mert mindig előjönnek bennem az emlékek, amikor őket is meggyógyították itt. Félve jöttünk ide, de boldogsággal mentünk el. Azóta minden rendben van velük, már leállamvizsgáztak, elrepült az idő

– kezdi lelkesen Zsolti, aki elárulta, hogy a kórházakba a mai napig nehéz szívvel érkezik, de jó érzéssel távozik, mert tudott egy kis örömet okozni a gyerkőcöknek.

Amikor meglátnak, mindig felvidulnak. Nehéz, mert a beteg gyerekek épp nehezebb időszakot élnek, de amikor hozom nekik a csomagokat, mindig nagyon örülnek. Minden gyerek szereti a csokoládét, a gyógyuláshoz ez is hozzátartozik egy kicsit. Nagyon jó dolog hozni nekik egy kis boldogságot!

Gáspár Zsolti gyerekei Mikulás-emlékeit is felidézte a Borsnak, mint mondja, nagyon szívesen emlékszik vissza, szeret nosztalgiázni.

Zsolti Gazda a legapróbbak arcára is mosolyt csalt, akik még nem ehetnek a csomagból (Fotó: Gáll Regina)

„Az enyémek mindig nagyon várták a Mikulást, már egy héttel előtte mindig kipucolták a csizmájukat és kitették az ablakba - mondja nevetve, majd hozzátette: a Mikulás varázsa a felnőttek szívében is örömet okoz.