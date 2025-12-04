Szívszorító, mit idéznek fel a kórházlátogatások Gáspár Zsoltiban, mégis visszatér évente háromszor

Huszonnégy éves hagyományát viszi tovább Gáspár Zsolti idén is, hiszen több mint negyven településre látogat el személyesen, hogy ajándékot vigyen a gyerekeknek. A Farm VIP Zsolti Gazdája a budapesti gyermekeket sem hagyja cserben, már kora reggel a Bethesda Kórházban, majd a Heim Pál Gyermekkórházban igyekezett mosolyt csalni a kicsik arcára, útja pedig itt még korántsem ért véget, fáradhatatlanul hajtott tovább a következő helyszínre. A Borsnak adott interjújában elárulta, miért tulajdonít ennek kiemelten fontos szerepet.
A műsorvezető minden évben várja ezeket az alkalmakat, nagyon szeret adományozni.
Huszonnégy éve tart a hagyomány, ennyi idősek az iker gyermekeim, itt gyógyították őket is régen. Azóta minden évben háromszor érkezem vissza a kórházakba, Mikuláskor, gyereknapon, illetve Semmelweis-napon, amikor meg az orvosoknak hozunk szendvicseket. Nagyon szeretek ide visszajönni, mert mindig előjönnek bennem az emlékek, amikor őket is meggyógyították itt. Félve jöttünk ide, de boldogsággal mentünk el. Azóta minden rendben van velük, már leállamvizsgáztak, elrepült az idő
– kezdi lelkesen Zsolti, aki elárulta, hogy a kórházakba a mai napig nehéz szívvel érkezik, de jó érzéssel távozik, mert tudott egy kis örömet okozni a gyerkőcöknek.
Amikor meglátnak, mindig felvidulnak. Nehéz, mert a beteg gyerekek épp nehezebb időszakot élnek, de amikor hozom nekik a csomagokat, mindig nagyon örülnek. Minden gyerek szereti a csokoládét, a gyógyuláshoz ez is hozzátartozik egy kicsit. Nagyon jó dolog hozni nekik egy kis boldogságot!
Gáspár Zsolti gyerekei Mikulás-emlékeit is felidézte a Borsnak, mint mondja, nagyon szívesen emlékszik vissza, szeret nosztalgiázni.
„Az enyémek mindig nagyon várták a Mikulást, már egy héttel előtte mindig kipucolták a csizmájukat és kitették az ablakba - mondja nevetve, majd hozzátette: a Mikulás varázsa a felnőttek szívében is örömet okoz.
A Mikulást én is mindig várom, hinni kell benne, hiszen mindenki úgy nő fel, hogy a Mikulás van, volt és lesz is, ez egy nagyon klassz dolog. Három hete voltam 50 éves, de még most is gyereknek érzem magam. Én úgy élem az életemet, mintha nem is lennék ennyi éves. csinálom a dolgom, szórakoztatom az embereket, megyek előre és segítek mindenkinek, ahol csak tudok. Ezt kívánom mindenkinek: ne foglalkozzon a korával, csak tekintsen előre.
A Farm VIP műsorvezetője elmesélte, hogy decemberben az ünnepekkor ők is megadják a módját a családi szokásoknak, szerinte ez az egyik legfontosabb dolog ilyenkor. „Otthon leszünk karácsonykor, felszentelünk egy bárányt, a feleségem megcsinálja a halászlevet, a gyerekek sütnek finom kalácsokat; meg persze lesz töltött káposzta és vadak is. Sajnos édesanyám már tizenegy éve nem lehet velünk, de minden évben követjük a régi hagyományokat. Odahaza vagyunk édesapámmal, aztán jönnek hozzánk a rokonok, mi is megyünk hozzájuk.
Ilyenkor összejön a család és rengeteget beszélgetünk. Mindig elővesszük a régi képeket, megemlékezünk azokról, akik már nincsenek köztünk: bácsikáinkról, nagymamáinkról és a rokonok is elhozzák azokat a fotóikat, amik meg nálunk nincsenek meg. Ez egy nagyon jó dolog, mindenkinek ajánlom, mi ilyenkor szoktunk a legtöbbet sírni. A közösen eltöltött, minőségi idő a legfontosabb, mert ilyenkor nagyon sok érzelem felszabadul, ami lelkileg nagyon jól esik mindenkinek.
