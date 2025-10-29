Ganxsta Zolee gyászol: elhunyt az édesanyja

"Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. Egy igazi művész volt, és a legjobb anya. Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében" - írta ki a Facebookra Ganxsta Zolee.

A rapper kommentben megköszönte, hogy olyan sokan gondolnak most rájuk:

"Szívből köszönöm mindenkinek az együttérzést, a sok üzenetet, kommentet és szeretetet, amit kapok Tőletek. Anyuci elvesztése mindennél nagyobb fájdalom, de hatalmas erőt ad, hogy ennyien gondoltok ránk, és ennyi szeretetet küldtök felénk. Köszönöm mindenkinek, aki akár egy szóval, akár csak egy gondolattal velünk van."

Kassai Ilona nyáron ünnepelte 97. születésnapját. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő évek óta otthonban élt. Évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy mivel nem tudja már ellátni magát, olyan helyre költözik, ahol vigyáznak rá.

„Sokszor kikapcsoltam a telefonomat, nem volt kedvem beszélgetni. Valahogy életunt lettem, és csak az elvesztett szeretteim, a szüleim, a bátyám és a nővérem jártak az eszemben. Szerencsére most már lelkileg jól vagyok” – árulta el a színésznő korábban a Meglepetésnek.