Vajon bejöhet? Fésűs Nelly és lánya bókokkal próbálta megnyerni Palik László kegyeit

Tavaly hosszú évek kihagyása után ismét visszatért a képernyőkre a nagysikerű Legyen Ön is milliomos! Habár a vetélkedői szabályai kicsit módosultak (immáron négy segítség közül lehet választani három helyett), a lényeg ugyanaz: a nyertes ötven millióval lehet gazdagabb. A műsorvezető is változott, Palik László lett a vetélkedő házigazdája, akik most, az új évad során is hazai sztárokkal nyitotta meg az első adásokat.

Elképesztő taktikával vágtak neki a játéknak. Fotó: Ripost

Így került a gyönyörű anya-lánya páros, Fésűs Nelly és Horváth Csenge abba a stresszhelyzetbe még az első kérdés előtt, hogy úgy döntöttek, próbálják bókokkal megnyerni Palik László kegyeit:

Már most izgulok pedig csak annyit mondtál, hogy hölgyeim

- közölte a modellként dolgozó Csenge, amint helyet foglalt.

Az érettségin nem izgultam ennyire

- válaszolt erre édesanyja, mire Laci megkérdezte őket, hagynák-e őt kibontakozni. Nelly azonban erre közölte vele, ő és lánya egyszerűen stresszbeszélők,

Nehéz napom lesz

- reagált Palik László színpadias sóhaj keretében, amelyet látva Nelly taktikát váltott: