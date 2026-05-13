Megható vallomást tett Fejes Tamás: A színpadra addig nem mentünk fel...

Jeles napot ünnepelt a Tankcsapda dobosa. Fejes Tamás - akit manapság sokan a TV2 műsorából, a Kincsvadászokból is ismerhetnek -, a napokban a közösségi oldalán emlékezett vissza arra a pillanatra, amikor megtudta, hogy hamarosan apa lesz.

Fejes Tamás fia 25 éves lett/ Fotó: TV2

Születésnapját ünnepelte Fejes Tamás fia

25 éve ezen a napon Pécsen koncerteztünk! Jött egy telefon, hogy megszületik az első gyermekem. A színpadra addig nem mentünk fel, míg telefonon nem szóltak, hogy megszületett és hallottam a sírását!

- írta az Instagram-oldalán Fejes Tamás, aki fotón is megmutatta az említett momentumot. Hozzátette, a koncert ezután egészen eufórikus hangulatban telt, mielőtt hazasietett volna Debrecenbe.

Mára már nemcsak a fiam, hanem kollégám is a Tankcsapdában és a Hangszerarzenálban. Boldog Születésnapot Ifj. Fejes Tamás!

- tette hozzá a dobos.