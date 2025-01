Fábry Sándor titkokat árult el a gyerekeiről

Van egy kisfiam és egy kislányom, két asszonytól. Tehát kétszer megyek a Csárdáskirálynőre, kétszer a cirkuszba, mert hát az ő összehozásuk, az egyelőre – nem részletezendő okokból – nehezen halad. De hát van egy remek kisfiam, aki már olyan magas, mint én. Vízilabdázik és a Kőrösi Gimnáziumba jár Óbudára, angol tannyelvű gimnáziumba. A kislányom az pedig hát szép, és okos is és cserfes is, és ő a hatosztályos Szentendrei Református Gimnáziumba jár, ő ott most nyolcadikos