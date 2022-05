Mi történt? Nyakrögzítő gallért hord Fábry Sándor

Abaházi Csaba vendége volt Fábry Sándor a Retro Rádióban, ahol a műsorvezető természetesen nem hagyta ki az alkalmat, hogy megkérdezte, hogyan is került a humorista nyakára a titokzatos gallér:

– Elfeküdtem a nyakamat és most ez segít nekem! Nincs mögötte sajnos izgalmas történet. Ezt hivatalosan úgy hívják, hogy Schanz-gallér. Ez arról gondoskodik, hogy a nyakizmaimnak ne kelljen tartani ezt a nem kis méretű buci fejet – vallotta be a humorista, aki arról is beszámolt, hogy habár már 68 éves, még így is megpróbálja magának összegyűjteni a történeteit:



– Nagy kaland, hogy nekem már nem kell jegyet vennem a közlekedési járműveken, mert hát ugye elmúltam 65 éves. Nekem nagyon nagy kaland Hévvel elmenni a Margit hídig. Én akkor vagyok jó és kondicionált helyzetben, ha velem történnek dolgok. Az, ami ráillik az én figurámra, de az emberrel nem mindig történik sajnos vicces dolog. Erre vannak a gag csapataink (vicc gyártó kollégák). Örömmel jelentem, hogy ma is vannak még kalandjaim. Jegy nélkül beutazni Szentendréről a Batthyányra, az is tud egzotikus lenni. Nagyon szeretek vonattal is járni. Mindig kihasználom a lehetőséget a jegy nélküli utazásra – fűzte hozzá viccesen Fábry Sándor, aki azt még mellékesen elmesélte, hogy talán korából adódóan, de egyáltalán nem használja a Facebook oldalát, ahogy fogalmazott:

– Régen sem kellett ilyeneket használnunk, most sem fogok.