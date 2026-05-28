Erre várt mindenki: megszólalt kisfia állapotáról Dudás Miki özvegye

Emberpróbáló napokon van túl Szigligeti Ivett. Dudás Miki özvegye éveken át alkotott egy párt a sikeres sportolóval, ez idő alatt pedig két gyönyörű gyermekük született. A világbajnok kajakozó januárban, tragikus hirtelenséggel vesztette életét, a csapások pedig ezután sem kerülték el őt: a napokban a csinos édesanya a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kisfia, Milo megbetegedett, az állapota pedig annyira leromlott, hogy végül nem maradt más választása, mint hogy kórházba vigye.

Jó híreket osztott meg Dudás Miki özvegye

Ha ez nem lett volna önmagában is végtelenül lesújtó, mialatt Ivett a kórházban virrasztott a kisfia mellett, a lánya, Manci is ágynak esett - az ő ápolását a nagymama, Ivett édesanyja vállalta magára, mialatt a rajongók és barátok folyamatosan támogató üzenetekkel bombázták a családot a közösségi médián keresztül.

Dudás Miki párja nemrég megtörte a csendet, és szerencsére megnyugtató híreket közölt: a 24 óráig elérhető Instagram-történetében elárulta, a kisfiát szerencsére már hazaengedték a kórházból és úgy fest, mindenki kezd jobban lenni. Az édesanya emellett háláját fejezte ki mindenkinek, akitől az elmúlt napokban kedves és támogató üzeneteket kapott.

